アサヒグループHDに大規模サイバー攻撃、復旧の目処立たず

アサヒグループホールディングスは9月29日、サイバー攻撃の影響を受けシステム障害が発生したことを明らかにした。

現時点で個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないとするものの、攻撃の影響で、国内グループ各社の受注・出荷業務や、お客様相談室などのコールセンター業務を停止しているという。

現在同社では、復旧に向けた調査と対応を進めている。現時点で発生しているシステム障害の範囲は、日本国内に限らているものの、復旧のめどは立っていないとしている。