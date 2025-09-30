このページの本文へ

9月29日に発生

アサヒグループHDに大規模サイバー攻撃、復旧の目処立たず

2025年09月30日 10時45分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

アサヒグループホールディングスに大規模サイバー攻撃

　アサヒグループホールディングスは9月29日、サイバー攻撃の影響を受けシステム障害が発生したことを明らかにした。

　現時点で個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないとするものの、攻撃の影響で、国内グループ各社の受注・出荷業務や、お客様相談室などのコールセンター業務を停止しているという。

　現在同社では、復旧に向けた調査と対応を進めている。現時点で発生しているシステム障害の範囲は、日本国内に限らているものの、復旧のめどは立っていないとしている。

