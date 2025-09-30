アサヒグループHDに大規模サイバー攻撃、復旧の目処立たず

アサヒグループホールディングスは9月29日、サイバー攻撃の影響を受けシステム障害が発生したことを明らかにした。
現時点で個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないとするものの、攻撃の影響で、国内グループ各社の受注・出荷業務や、お客様相談室などのコールセンター業務を停止しているという。
現在同社では、復旧に向けた調査と対応を進めている。現時点で発生しているシステム障害の範囲は、日本国内に限らているものの、復旧のめどは立っていないとしている。
アサヒグループホールディングスは9月29日、サイバー攻撃の影響を受けシステム障害が発生したことを明らかにした。
現時点で個人情報や顧客データなどの外部への流出は確認されていないとするものの、攻撃の影響で、国内グループ各社の受注・出荷業務や、お客様相談室などのコールセンター業務を停止しているという。
現在同社では、復旧に向けた調査と対応を進めている。現時点で発生しているシステム障害の範囲は、日本国内に限らているものの、復旧のめどは立っていないとしている。
デジタル
TECH
デジタル
Team Leaders
TECH
ビジネス・開発
デジタル
sponsored
ビジネス・開発
Team Leaders
シン・IoTの教室：ビジネスに活きる つながるモノの世界
業務を変えるkintoneユーザー事例
FIXER Tech Blog - FIXER
連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」
FIXER Tech Blog - Development
Windows 10サポート終了特集：必ず知っておきたい重要情報まとめ
FIXER Tech Blog - AI/Machine Learning
最新ユーザー事例探求
科学技術振興機構の広報誌「JSTnews」
松本典子の「はじめよう！Azure Logic Apps／Power Automateでノーコード／ローコード」