NikonやSONYの人気モデルも！ 中古カメラ・レンズセール開催中【9/29まで】

ソフマップは、中古専門オンラインショップ「リコレ！」にて、中古カメラ・レンズの大規模セールを開催中だ。セール期間は9月29日9:00までで、約500点以上の厳選アイテムが特別価格で提供されている。



目玉商品としては、人気の「Nikon Z fc 16-50 VR レンズキット」や「SONY E 15mm F1.4 G SEL15F14G」などが注目を集めている。

今回のセールでは、中古カメラや中古レンズはもちろん、三脚や撮影アクセサリ類も割引対象となっている点が大きな魅力だ。撮影初心者からプロまで、幅広いニーズに対応できる商品ラインナップとなっており、特に中古ならではの品質とコストパフォーマンスの高さが光る。

さらに、中古市場ならではの魅力として「一点物の商品」が多く並んでおり、希少なモデルや掘り出し物を手に入れるチャンスでもある。数量限定のため、早い者勝ちとなるのは間違いない。コレクション目的の人にとっても、普段手に入りにくい製品を購入できる可能性があるだろう。

中古カメラやレンズの購入を検討している人にとって、今回のセールは絶好のタイミングだ。興味があるなら、在庫がなくなる前に「リコレ！」の公式サイトを早めにチェックしておくことを強くおすすめする。