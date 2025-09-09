【今夜iPhone 17登場】Apple Eventは公式サイトで見るのが日本語字幕付きで◎ ASCIIの実況解説配信も

今晩深夜、9月10日2時から開催される「Apple Event」。iPhone 17、特に超薄型のiPhone 17 Airの登場が期待されていますが、こちらの発表会、誰でもライブ視聴が可能です！

アップル公式サイトなら、日本語字幕付きで生配信

ASCII編集部の実況解説配信とウィンドウ2つで楽しんでね！

配信されるサイトは2つ。アップルの公式サイトとYouTubeのApple公式チャンネルです。

このうち、日本語字幕が用意されているのが前者。今はアップル製品に用意されている「Safari」以外のウェブブラウザー（Chrome、Edge、Firefoxなど）でも問題なく見られるので、この公式サイトでの視聴が圧倒的にオススメです。

また、「Apple TV」アプリでも今回の生配信を見ることが可能です。最近ではアップル製品だけでなく、AndroidやWindows向けにも提供されています。

ちなみに、ASCII編集部でもライブでの実況解説をお届け予定ですが、番組内ではApple Eventの放送は出せないので、ウィンドウを2つ表示しての視聴をオススメします！