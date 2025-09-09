iPhone 17は9月10日発表で待ちきれない！ ウワサ＆勝手予想まとめ 第8回
【今夜iPhone 17登場】Apple Eventは公式サイトで見るのが日本語字幕付きで◎ ASCIIの実況解説配信も
2025年09月09日 17時00分更新
今晩深夜、9月10日2時から開催される「Apple Event」。iPhone 17、特に超薄型のiPhone 17 Airの登場が期待されていますが、こちらの発表会、誰でもライブ視聴が可能です！
iPhone 17情報まとめはこちらを参照！
アップル公式サイトなら、日本語字幕付きで生配信
ASCII編集部の実況解説配信とウィンドウ2つで楽しんでね！
配信されるサイトは2つ。アップルの公式サイトとYouTubeのApple公式チャンネルです。
このうち、日本語字幕が用意されているのが前者。今はアップル製品に用意されている「Safari」以外のウェブブラウザー（Chrome、Edge、Firefoxなど）でも問題なく見られるので、この公式サイトでの視聴が圧倒的にオススメです。
また、「Apple TV」アプリでも今回の生配信を見ることが可能です。最近ではアップル製品だけでなく、AndroidやWindows向けにも提供されています。
ちなみに、ASCII編集部でもライブでの実況解説をお届け予定ですが、番組内ではApple Eventの放送は出せないので、ウィンドウを2つ表示しての視聴をオススメします！
