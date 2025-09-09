このページの本文へ

iPhone 17は9月10日発表で待ちきれない！ ウワサ＆勝手予想まとめ 第8回

【今夜iPhone 17登場】Apple Eventは公式サイトで見るのが日本語字幕付きで◎ ASCIIの実況解説配信も

2025年09月09日 17時00分更新

文● オカモト／ASCII

　今晩深夜、9月10日2時から開催される「Apple Event」。iPhone 17、特に超薄型のiPhone 17 Airの登場が期待されていますが、こちらの発表会、誰でもライブ視聴が可能です！

Apple

ついに今晩、iPhone 17（多分）が登場します！

iPhone 17情報まとめはこちらを参照！

●【iPhone 17の噂＆予想まとめ】9月10日発表のiPhone 17はどうなる!? 超薄型のAirは出る？

アップル公式サイトなら、日本語字幕付きで生配信
ASCII編集部の実況解説配信とウィンドウ2つで楽しんでね！

　配信されるサイトは2つ。アップルの公式サイトとYouTubeのApple公式チャンネルです。

　このうち、日本語字幕が用意されているのが前者。今はアップル製品に用意されている「Safari」以外のウェブブラウザー（Chrome、Edge、Firefoxなど）でも問題なく見られるので、この公式サイトでの視聴が圧倒的にオススメです。

　また、「Apple TV」アプリでも今回の生配信を見ることが可能です。最近ではアップル製品だけでなく、AndroidやWindows向けにも提供されています。

Apple

各機種用に提供されているApple TVアプリでも視聴可能です

　ちなみに、ASCII編集部でもライブでの実況解説をお届け予定ですが、番組内ではApple Eventの放送は出せないので、ウィンドウを2つ表示しての視聴をオススメします！

 

