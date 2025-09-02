【iPhone 17勝手予想】iPhone 17の価格は16から値上げなし？ 超薄型のAirは14万円台か15万円台か

9月9日（現地時間、日本時間は10日2時）に開催されるApple EventではiPhone 17の発表がほぼ確実。今年は薄型モデルの「iPhone 17 Air」の登場が期待されていますが、本記事では主に価格面について勝手予想していきたいと思います！

iPhone 17の価格を超勝手予想 外しても責めないで……

まずは筆者の勝手予想の価格をズバリ掲載！ 当たるも八卦、当たらぬも八卦なので、もし大外れでも責めないでください……。ただし、この予想をした理由付けは以下で詳しく記しています。興味がある人はぜひ読んでいただければ。

モデル名（容量） 米国価格（税抜） 国内価格（税込） iPhone 17(128GB) 799ドル 12万4800円 iPhone 17 Air(128GB) 949ドル 14万9800円 iPhone 17 Pro(256GB) 1099ドル 17万4800円 iPhone 17 Pro Max(256GB) 1199ドル 18万9800円

現在の為替は「1ドル＝145～147円」程度

1年前からはわずかに円安気味だが、値上げはあるか

iPhone 17の価格を勝手予想をするには、まずiPhone 16の価格を整理する必要があります。米国で表示される価格は通常“税抜”なので（州によって税率が異なる）、その点は注意しないといけません。

iPhone 16のApple Storeでの価格 128GB 256GB 512GB 米国価格(税抜) 799ドル 899ドル 1099ドル 日本国内 12万4800円 13万9800円 16万9800円

iPhone 16 PlusのApple Storeでの価格 128GB 256GB 512GB 米国価格(税抜) 899ドル 999ドル 1199ドル 日本国内 13万9800円 15万4800円 18万4800円

iPhone 16 ProのApple Storeでの価格 128GB 256GB 512GB 1TB 米国価格(税抜) 999ドル 1099ドル 1299ドル 1499ドル 日本国内 15万9800円 17万4800円 20万4800円 23万4800円

iPhone 16 Pro MaxのApple Storeでの価格 256GB 512GB 1TB 米国価格(税抜) 1199ドル 1399ドル 1599ドル 日本国内 18万9800円 21万9800円 24万9800円

iPhone 16eのApple Storeでの価格 128GB 256GB 512GB 米国価格(税抜) 599ドル 699ドル 899ドル 日本国内 9万9800円 11万4800円 14万4800円

米国価格と国内価格を比較すると、昨秋発売のiPhone 16シリーズは「1ドル＝約142～145円」で、2月発売のiPhone 16eは「1ドル＝約146～151円」になります。なお、2025年9月現在の為替相場は後者寄り。

ここから考えると、米国での販売価格が変わらなくても、若干値上げがあっても不思議ではないのですが、このくらいの為替レートを日本での価格にしっかり反映させるのかどうか（実はiPhone 16の価格は15と同じだったのです）。というわけで、「iPhone 17での（為替による）値上げはないかも」と予想します。

政治的な話題にしないために今年は米国でも値上げしない？

続いては米国での価格。トランプ関税や物価上昇など、値上げをする理由はいくらでもあるのですが、うーんどうでしょう。ここでガツンと値上げすると、政治的な話題にも繋がる可能性すらあります（値上げされた場合、トランプさんはスルーしてくれるでしょうか？）。

実は8月に発表されたPixelも値上げなしでした（ただし、Proの128GBが消滅し、最低価格は上昇）。というわけで、今回は「米国でも値上げせず」と予想します！ ただ、iPhone 17 ProはiPhone 16 Pro Maxに続いて、128GBモデルがなくなり、256GBモデルからになるかもしれません。その場合は最低価格が上昇します。

まったくわからないのがiPhone 17 Airの価格

とは言え、無印17と17 Proの間のどこかだろう

iPhone 17／iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Maxの価格はキープとしても、超薄型にするためにコストがかかってるであろうiPhone 17 Airの価格付けがどうなるのかわかりません。通常モデルの大画面版「iPhone 16 Plus」と同じ価格とは考えにくいですもんね。

iPhone 16 Plusで899ドルだったのが949ドルに上がるか、もしくはこちらも256GBモデルからスタートして999ドル（さらに1049ドル？）にするか。一旦は前者を選択しますが予想は本当に難しいです。

というわけで、正しい価格は正式発表で確認してください！ 勝手予想しておいてなんなのですが……。