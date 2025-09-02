iPhone 17は9月10日発表で待ちきれない！ ウワサ＆勝手予想まとめ 第2回
【iPhone 17勝手予想】iPhone 17の価格は16から値上げなし？ 超薄型のAirは14万円台か15万円台か
2025年09月02日 16時00分更新
9月9日（現地時間、日本時間は10日2時）に開催されるApple EventではiPhone 17の発表がほぼ確実。今年は薄型モデルの「iPhone 17 Air」の登場が期待されていますが、本記事では主に価格面について勝手予想していきたいと思います！
iPhone 17の価格を超勝手予想 外しても責めないで……
まずは筆者の勝手予想の価格をズバリ掲載！ 当たるも八卦、当たらぬも八卦なので、もし大外れでも責めないでください……。ただし、この予想をした理由付けは以下で詳しく記しています。興味がある人はぜひ読んでいただければ。
|モデル名（容量）
|米国価格（税抜）
|国内価格（税込）
|iPhone 17(128GB)
|799ドル
|12万4800円
|iPhone 17 Air(128GB)
|949ドル
|14万9800円
|iPhone 17 Pro(256GB)
|1099ドル
|17万4800円
|iPhone 17 Pro Max(256GB)
|1199ドル
|18万9800円
現在の為替は「1ドル＝145～147円」程度
1年前からはわずかに円安気味だが、値上げはあるか
iPhone 17の価格を勝手予想をするには、まずiPhone 16の価格を整理する必要があります。米国で表示される価格は通常“税抜”なので（州によって税率が異なる）、その点は注意しないといけません。
|iPhone 16のApple Storeでの価格
|128GB
|256GB
|512GB
|米国価格(税抜)
|799ドル
|899ドル
|1099ドル
|日本国内
|12万4800円
|13万9800円
|16万9800円
|iPhone 16 PlusのApple Storeでの価格
|128GB
|256GB
|512GB
|米国価格(税抜)
|899ドル
|999ドル
|1199ドル
|日本国内
|13万9800円
|15万4800円
|18万4800円
|iPhone 16 ProのApple Storeでの価格
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|米国価格(税抜)
|999ドル
|1099ドル
|1299ドル
|1499ドル
|日本国内
|15万9800円
|17万4800円
|20万4800円
|23万4800円
|iPhone 16 Pro MaxのApple Storeでの価格
|256GB
|512GB
|1TB
|米国価格(税抜)
|1199ドル
|1399ドル
|1599ドル
|日本国内
|18万9800円
|21万9800円
|24万9800円
|iPhone 16eのApple Storeでの価格
|128GB
|256GB
|512GB
|米国価格(税抜)
|599ドル
|699ドル
|899ドル
|日本国内
|9万9800円
|11万4800円
|14万4800円
米国価格と国内価格を比較すると、昨秋発売のiPhone 16シリーズは「1ドル＝約142～145円」で、2月発売のiPhone 16eは「1ドル＝約146～151円」になります。なお、2025年9月現在の為替相場は後者寄り。
ここから考えると、米国での販売価格が変わらなくても、若干値上げがあっても不思議ではないのですが、このくらいの為替レートを日本での価格にしっかり反映させるのかどうか（実はiPhone 16の価格は15と同じだったのです）。というわけで、「iPhone 17での（為替による）値上げはないかも」と予想します。
政治的な話題にしないために今年は米国でも値上げしない？
続いては米国での価格。トランプ関税や物価上昇など、値上げをする理由はいくらでもあるのですが、うーんどうでしょう。ここでガツンと値上げすると、政治的な話題にも繋がる可能性すらあります（値上げされた場合、トランプさんはスルーしてくれるでしょうか？）。
実は8月に発表されたPixelも値上げなしでした（ただし、Proの128GBが消滅し、最低価格は上昇）。というわけで、今回は「米国でも値上げせず」と予想します！ ただ、iPhone 17 ProはiPhone 16 Pro Maxに続いて、128GBモデルがなくなり、256GBモデルからになるかもしれません。その場合は最低価格が上昇します。
まったくわからないのがiPhone 17 Airの価格
とは言え、無印17と17 Proの間のどこかだろう
iPhone 17／iPhone 17 Pro／iPhone 17 Pro Maxの価格はキープとしても、超薄型にするためにコストがかかってるであろうiPhone 17 Airの価格付けがどうなるのかわかりません。通常モデルの大画面版「iPhone 16 Plus」と同じ価格とは考えにくいですもんね。
iPhone 16 Plusで899ドルだったのが949ドルに上がるか、もしくはこちらも256GBモデルからスタートして999ドル（さらに1049ドル？）にするか。一旦は前者を選択しますが予想は本当に難しいです。
というわけで、正しい価格は正式発表で確認してください！ 勝手予想しておいてなんなのですが……。