自宅ネット環境を最速化！Amazon eeroが9月7日までセール

　ソフマップは8月29日から、Amazonの人気メッシュWi-Fiルーター「Amazon eero」を期間限定セール価格で販売中。セールは9月7日までとなっており、自宅のWi-Fi環境を今より快適にしたい人にとって見逃せないチャンスだ。

　ラインアップには、Wi-Fi 6対応の「eero 6+」をはじめ、次世代規格Wi-Fi 7に対応した「eero 7」やハイエンドモデル「eero Max 7」が揃っている。特に注目の「eero Max 7」は、2つの10Gbpsイーサネットポートを搭載するモデルで、通常価格よりお得な77,800円で入手可能だ。

　家庭のネット環境を安定させたい人や、大容量データを扱うオンラインゲーム・4Kストリーミングを快適に楽しみたい人には、この「eero Max 7」が理想的な選択肢となる。Wi-Fi 7ならではの革新的なスピードと低遅延を体感できるだろう。

　購入を検討している人は、ソフマップの公式通販サイトで詳細をチェックしておくのがおすすめだ。セールは9月7日までの限定開催なので、新しいWi-Fiルーターを探しているなら、このタイミングを逃さないようにしたい。

