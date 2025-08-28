RTX 4060搭載ノートが20万円以下！マウスコンピューター半期決算セール開催

マウスコンピューターは、8月29日から9月25日までの期間限定で「半期決算SALE 2025」を開催する。マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪にて、人気の最新PCを特別価格で入手できる絶好のチャンスだ。

今回のセールで特に注目を集めているのが、15.6型ゲーミングノート「G TUNE P5-I7G60WT-B/EX」。GeForce RTX 4060 Laptop GPUを搭載し、インテル Core i7-13620H プロセッサーによる高い処理能力を実現。さらに15色バックライト搭載のキーボードを備え、199,800円という魅力的な価格で登場する。

また、クリエイター必見の「DAIV R6-I7G60SR-A」もセール対象。インテル Core i7-13650HX プロセッサーとGeForce RTX 4060 Laptop GPUを搭載し、4K動画編集やCAD作業も快適にこなすという。こちらは229,900円で提供され、制作環境を強力にサポートするとしている。

両モデルともに32GB DDR5メモリと1TB NVMe Gen4 SSDを搭載しており、高速・大容量でストレスのない作業を実現。まさにゲームもクリエイティブも妥協しないユーザーに最適な一台だ。

今回のセールは数量限定のため、気になるモデルは早めのチェックがおすすめ。セール対象商品は店頭限定販売となり、在庫状況は直接店舗に確認する必要がある。事前に情報を押さえて、理想のPCを確実に手に入れよう。