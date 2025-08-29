AmazonスマイルSALEで狙え！マウスの最新ゲーミングPCが特価に

マウスコンピューターは、世界最大級のオンラインショッピングサイトAmazonが開催する「AmazonスマイルSALE」に参戦する。開催期間は8月29日から9月4日23:59まで。



この1週間限定のビッグセールでは、注目の高性能ゲーミングデスクトップPC「G TUNE DGA7G70B986SJW105AZ」が特別価格で登場。通常価格から大幅に割引され、339,900円で購入できる絶好のチャンスだ。

この「G TUNE DGA7G70B986SJW105AZ」は、ゲーマーや動画クリエイター必見のハイスペックモデル。最新のAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載し、高速で安定したパフォーマンスを発揮する。さらに、64GBメモリと1TB NVMe Gen4×4 M.2 SSDを備え、大容量かつ高速の処理能力を実現。もちろんOSはWindows 11 Homeを搭載し、あらゆる作業をスムーズにこなす。

加えて、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の国内電話サポートが付属しているため、購入後も安心して長く使えるのも大きな魅力だ。

詳細や購入は、マウスコンピューターのAmazonブランドストアまたは専用ページから可能。この「AmazonスマイルSALE」は、ハイエンドゲーミングPCを手に入れる大チャンスであり、期間限定・数量限定のお得なイベント。ゲーマーなら誰もが見逃せない、今だけのスペシャルオファーをぜひ体験してほしい。