ノートもデスクトップも大幅値引き！マウスコンピューター半期決算セール開催中

マウスコンピューターは、8月27日から公式ECサイトにて「半期決算セール」を開催している。この特別セールは9月17日10時59分まで実施され、最大80,000円もの値引きが適用される大チャンスだ。

セール対象には、マウスコンピューターの人気モデルが多数ラインナップ。たとえば、持ち運びに便利なノートPC「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」は、通常179,500円から10,000円引きの169,500円に。デスクトップPC「mouse SH-A3A01」も、79,800円から76,800円とお得に購入できる。

さらに、ゲーミングPCブランド「G TUNE」からも注目モデルが登場。ノートPC「G TUNE H6-A9G60BK-C」は239,800円から229,700円に、そしてデスクトップPC「G TUNE FG-A7G7T」は驚きの80,000円引きで389,800円となっている。高性能ゲーミングPCを狙っている人には見逃せない内容だ。

加えて、クリエイターから絶大な支持を受ける「DAIV」シリーズも割引対象。「DAIV R6-I7G50SR-A」は219,800円から199,800円に。さらに、NVIDIA Studio認定のデスクトップ「DAIV KM-I7G70」も20,000円引きで329,800円で手に入る。

このほかにも多彩なPCが特価対象となっており、買い替えを検討している人には絶好のタイミングだ。詳細はマウスコンピューター公式ECサイトでチェック可能。最新の高性能PCをお得に手に入れるチャンスを逃さないようにしてほしい。