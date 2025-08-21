マウスコンピューター「G TUNE P5」登場！RTX 5060/5070搭載の最新ゲーミングノートPC

マウスコンピューターは8月21日、ゲーミングPCブランド「G TUNE」から最新のゲーミングノートPC「G TUNE P5」シリーズを発売すると発表した。



本シリーズはミドルレンジクラスに位置付けられながら、NVIDIA GeForce RTX 5060 / 5070 Laptop GPUを搭載し、最新ゲームを快適に楽しみたいユーザーにオススメだ。

「G TUNE P5」シリーズは、15.6インチのWQHD（2560×1440）解像度ディスプレイを採用し、165Hzの高リフレッシュレートに対応。高速描画が求められるFPSや対戦格闘ゲームにおいても滑らかな映像体験を実現することを目指している。



さらに、DLSS 4やNVIDIA Reflex 2といった最新AI技術を活用し、ニューラルレンダリングでフレームレートを維持しながら入力遅延を低減。eスポーツやハイエンドゲーミングに強みを発揮する。

カラーバリエーションはブラックとホワイトの2色が用意され、設置環境や好みに合わせて選択可能。キーボードは15色に切り替え可能なバックライトを搭載し、ユーザーごとのカスタマイズ性を高めている。

冷却機能も強化されており、ファンブレードの増量によって冷却性能と静音性を両立。4方向排熱システムを採用し、システム全体の動作音を約23％低減することで、長時間のゲームプレイでも集中力を妨げず、安定したパフォーマンスを維持できるという。

購入はマウスコンピューター公式サイト、ダイレクトショップ、電話通販に対応。価格はNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU搭載の「G TUNE P5-I7G60シリーズ」が209,800円から、RTX 5070 Laptop GPU搭載の「G TUNE P5-I7G70シリーズ」が259,800円から提供される。