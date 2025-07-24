SB C&S、ペーパーライクな処理のTCL製タブレット「NXTPAPER 11 Plus」発売

SB C&Sは、紙のような質感のディスプレーを搭載したTCL製Androidタブレット「NXTPAPER 11 Plus」と専用スタイラスペン「T PEN」を7月25日から販売開始すると発表した。予想実売価格は3万9800円と4400円。
NXTPAPER 11 Plusは、TCL独自の「NXTPAPER 4.0」技術を用いて、ディスプレー表面を紙のようなマットな質感と低反射にしたモデル。「インクペーパーモード」「カラーペーパーモード」「通常モード」の3種類が用意されており、電子書籍の読書、イラストの制作、動画視聴など、用途に応じた表示が可能。
タブレットとしての基本性能は、2.2K解像度の11.5型液晶（2200×1440）、MediaTek Helio G99、8GBメモリー、256GBストレージ、800万画素カメラ（イン800万画素）、8000mAhバッテリー（33W充電対応）、Android 15など。本体サイズは約260.5×176.8×6.5mm、重量は約490g。専用フリップケースが付属する。
一方、T PENはNXTPAPER 11 Plusは4096段階の筆圧を感知し、1回の充電で最大130時間使えるスタイラスペン。充電方式はUSB Type-C。