FIXERは2026年11月18日、オンプレミス型生成AIアプライアンス「Sovereign GaiXer（ソブリン ガイザー）」上で動作する議事録作成アプリ「GaiXerScribe（ガイザースクライブ）」の提供を開始した。企業や自治体、医療機関など、機密情報を扱う現場における議事録業務を支援する製品と位置づけている。

GaiXerScribeの特徴は、Sovereign GaiXer上に実装したNVIDIAの話者分離モデル「Nemotron 3 Diarization」をAPI経由で活用し、「誰がいつ話したか」を判別しながら文字起こしを行う点だ。Sovereign GaiXerは、社内データを外部に送信せずにAI処理を完結できるオンプレミス生成AIアプライアンスであり、今回のGaiXerScribeも、機密性の高い現場での導入を想定した構成となっている。

GaiXerScribeは、マイク録音、音声・動画ファイルの取り込み、テキスト入力に対応し、話者ラベルと発言時刻を付けた文字起こしを返す。利用者は、元の発言や音声を確認しながら、話者名の変更や統合、発言内容の修正を進められる。

議事録の出力は「会議情報」「要約」「決定事項」「ToDo」「論点」「Q&A」「保留事項」「次回会議」の8項目を基本とし、ユーザーの用途に応じたテンプレート設定もできる。さらに、組織共通または個人の用語集を補助に使い、専門用語や固有名詞の表記を整える仕組みを備える。議事録の各項目から根拠となる発言を参照でき、数値や日付の食い違い確認も支援するため、単なる文字起こしにとどまらず“業務に使える記録”へ整えやすい設計だとしている。

編集履歴の保存や過去版の復元にも対応し、議事録はWord、PDF、TXT、Markdownで書き出せる。決定事項とToDoは担当者や期限を含むCSVとして出力でき、組織内共有の設定や保存期間の管理、操作監査ログも用意する。