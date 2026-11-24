FIXERは、化粧品・医薬部外品やアメニティ製品の製造・販売およびOEM・ODMを手掛けるアイテック（本社：愛媛県大洲市）に対し、オンプレミス型生成AIアプライアンス「Sovereign GaiXer（ソブリン ガイザー）」を導入したと発表した。機密性の高い研究データや独自技術を守りながら生成AIを活用したい製造業の課題に応える取り組みとなる。

Sovereign GaiXerは、ソフトウェアと専用筐体を一体化したパッケージとして提供する、日本語対応の生成AIサービス。外部クラウドへデータを送信せずに、組織内の閉域ネットワークで完結するかたちでAI処理を行えるのが特徴だ。

アイテックがSovereign GaiXerを導入した背景には、研究開発現場で扱うノウハウや技術仕様、研究データの保護と、業務効率化の両立がある。近年は未許可の外部クラウドAIを業務で使う「シャドーAI」による情報漏洩リスクが課題となっており、アイテックはガバナンスを保ちながら安全に生成AIを使える環境を求めていた。Sovereign GaiXerは、データ管理の所在を明確にし、外部ネットワークへの通信を制限することで、無許可利用の抑制と統制の取れたAI活用を後押しするという。

アイテックでは今後、製造現場や研究開発、バックオフィス業務へ活用範囲を広げ、文書作成、アイデア出し、データ分析などへの適用を進める方針だ。FIXERは、クラウドからオンプレミスまでを含む柔軟な構成で生成AIの実務導入を支援し、日本の製造業が持つ技術力と知的財産を情報セキュリティの観点から守りながら、生産性向上を後押しするとしている。