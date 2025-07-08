リバーシブルデザインで自由なカスタマイズを実現
リバーシブルデザインで左右どちらにもガラスパネルを配置可能なPCケース「HS02 PROシリーズ」
2025年07月08日 13時15分更新
シー・エフ・デー販売は、MONTECHブランドの新製品として、PCケース「HS02 PRO」シリーズと「HS01 PRO」シリーズを7月11日に発売する。
サイドガラスパネルを左右どちらにも配置できるリバーシブルデザインが特徴だ。価格はHS02 PROが20,980円前後、HS01 PROが19,480円前後の見込み。
HS02 PROシリーズとHS01 PROシリーズは、ATX、Micro-ATX、Mini-ITXマザーボードに対応。7つのPCIe拡張スロットを備え、3.5インチドライブベイを最大2、2.5インチドライブベイを最大4搭載可能だ。
プレインストールファンは、底部に120mmファンを3基（HS01 PRO）、リアに120mmファンを2基（HS01 PRO）備えている。
また、X5シリーズとX5Mシリーズも同日に発売され、X5はE-ATX、ATXマザーボードに対応し、X5MはMicro-ATX、Mini-ITX専用のコンパクトなPCケースだ。いずれもフロントメッシュデザインとガラスパネルを採用しており、価格はX5が11,280円前後、X5Mが8,880円前後の見込み。