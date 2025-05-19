【最大31％オフ】充電池買うなら今！ Amazonオリジナル製品が安い

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Amazon.co.jpでは5月19日12時現在、Amazonベーシックの単3・単4ニッケル水素充電池のタイムセールを開催中。参考価格から最大31%オフのお買い得タイムが到来中だ。
主なセール対象商品は以下のとおり。
●通常容量型
■単3型（最小容量2000mAh／約1000回使用可能）
・4本セット：755円（134円引き／15%オフ）
・8本セット：1291円（487円引き／27%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単3形4個セット (最小容量2000mAh、約1000回使用可能)
■単4型（最小容量800mAh／約1000回使用可能）
・4本セット：720円（128円引き／15%オフ）
・8本セット：1376円（338円引き／20%オフ）
・16本セット：2185円（795円引き／27%オフ）
・24本セット：2051円（940円引き／31%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単4形4個セット (最小容量800mAh、約1000回使用可能)
●容量アップ型
■単3型（最小容量2400mAh／約400回使用可能）
・8本セット：1239円（219円引き／15%オフ）
・16本セット：2682円（259円引き／9%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量2400mAh、約400回使用可能)
■単4型（最小容量850mAh／約500回使用可能）
・8本セット：1300円（414円引き／24%オフ）
・12本セット：1927円（207円引き／10%オフ）
・16本セット：2122円（255円引き／11%オフ）
|Image from Amazon.co.jp
|Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単4形8個セット (最小容量850mAh、約500回使用可能)
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