GIGABYTE「B840M EAGLE WIFI6」
1万円台で充実スペックのAMD B840搭載マザーがGIGABYTEから登場
AMD B840チップセットを搭載したSocket AM5対応のMicro ATXマザーボード「B840M EAGLE WIFI6」が、GIGABYTEから発売された。価格は1万9980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
エントリーゲーマー向け「EAGLE」シリーズのAMD B840チップセット搭載モデル。電源回路は60A DrMOSによる5（VCORE）+2（SOC）+2（MISC）フェーズで、大型のVRMヒートシンクと5W/mkのサーマルパッドを採用する。
拡張スロットはPCI Express 4.0（×16）、PCI Express 3.0（×4）、メモリスロットがDDR5-7600×2（最大128GB）、M.2（PCI Express 4.0×4）×1、M.2（PCI Express 3.0×2）×1、、SATA 3.0×4を搭載。ネットワークは2.5ギガビットLAN、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3を備える。
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