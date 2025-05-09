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Western Digital「WDS400T4X0E」

PCI-E 4.0対応SSD「WD_BLACK SN7100 NVMe SSD」に4TBモデルが追加

2025年05月09日 13時00分更新

文● 山県　編集●松永／ASCII

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　Western Digitalから、PCI Express 4.0対応SSD「WD_BLACK SN7100 NVMe SSD」シリーズより、4TBモデル「WDS400T4X0E」が登場した。価格は4万1019円〜4万2290円。秋葉原ではパソコン工房 秋葉原パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

WDS400T4X0E
WDS400T4X0E

PCI Express 4.0対応SSD 4TBモデル「WDS400T4X0E」

　PCI Express 4.0対応SSDに最大容量の4TBモデルが登場。500GB「WDS500G4X0E」、1TB「WDS100T4X0E」、2TB「WDS200T4X0E」に続くモデルとなる。最新世代3D TLC NANDを採用し、従来モデルから性能が最大35％向上。消費電力を抑えており、電力効率は最大100％向上したという特徴は従来通りだ。

WDS400T4X0E

転送速度は1TBや2TBからやや落ちる読込最大7000MB/s、同書込最大6700MB/s

　転送速度は、シーケンシャル読込最大7000MB/s、同書込最大6700MB/s、ランダム読込最大900000IOPS、同書込最大1350000IOPSとなる。

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