サイボウズ、「CYBOZU AWARD 2025」受賞パートナーと個人を発表

サイボウズは、2025年4月28日、「CYBOZU AWARD 2025（サイボウズ アワード 2025）」の受賞パートナー企業および個人を発表した。

CYBOZU AWARDは、サイボウズビジネスにおいて顕著な活動や実績を残したオフィシャルパートナー企業を表彰する制度で、2008年より実施している。

今回、セールス部門、インテグレーション部門、アライアンス部門およびエクステンション部門については、パートナー評価制度である「Cybozu Partner Network Report」の結果に基づき、上位の企業へそれぞれ授与された。同制度では、オフィシャルパートナーの過去1年間の実績に基づき、パートナー企業と連携サービスを定量的に評価している。

CYBOZU AWARD 2025の受賞企業および個人は以下の通り。

■セールス部門賞（販売活動において顕著な実績を上げたパートナー）：

・リコージャパン

・富士フイルムビジネスイノベーションジャパン

・大塚商会

■インテグレーション部門賞（SI分野において顕著な実績を上げたパートナー）：

・M-SOLUTIONS

・コムチュア

・リコージャパン

■アライアンス部門賞（サイボウズ製品と連携可能な独立サービスにおいて顕著な実績を上げたパートナー）：

・Umee Technologies

■エクステンション部門賞（サイボウズ製品の拡張機能を提供するサービスやアプリパッケージにおいて顕著な実績を上げたパートナー）：

・アールスリーインスティテュート

・メシウス

・トヨクモ

■特別賞（kintoneビジネスへの先進的な取り組みをしたパートナー）：

・テクノル（コンサルティングパートナー部門）

・オービックビジネスコンサルタント（プロダクトパートナー部門）

■ニューウェーブ賞（2024年に新規パートナー契約を行い、顕著な実績を上げたパートナー）：

・JALデジタル（コンサルティングパートナー部門）

・Box Japan（プロダクトパートナー部門）

■個人賞（サイボウズ製品の提案や販促活動において、顕著な実績を上げた個人）：

・大塚商会 金子雄太郎氏

・あっとクリエーション 黒木紀男氏

・富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 徳永知恵氏

・JBCC 永冨智之氏

・システム・リノベイト 原山国治氏

・USEN Smart Works（U-NEXT.HD） 坂勇人氏

■エリア賞 北海道（北海道で活躍をしたパートナー）：

・大塚商会 札幌支店

■エリア賞 東北（東北地域で活躍をしたパートナー）：

・鈴弥洋行

・リコージャパン 岩手支社

■エリア賞 関東甲信越（関東甲信越地域で活躍をしたパートナー）：

・フイルムビジネスイノベーションジャパン 埼玉支社

・第四北越ITソリューションズ

■エリア賞 首都圏（首都圏地域で活躍をしたパートナー）：

・日本ラッド

・ゼンク

■エリア賞 中部・北陸（中部・北陸地域で活躍をしたパートナー）：

・コムデック

・COEL

■エリア賞 関西（関西地域で活躍をしたパートナー）：

・大塚商会 大阪北営業部

・リコージャパン 兵庫支社

■エリア賞 中国（中国地域で活躍をしたパートナー）：

・富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 岡山支社

・アイネットシステム

■エリア賞 四国（四国地域で活躍をしたパートナー）：

・西機電装

・カミノバ

■エリア賞 九州・沖縄（九州・沖縄地域で活躍をしたパートナー）：

・富士フイルムビジネスイノベーションジャパン 福岡支社

・リコージャパン 長崎支社