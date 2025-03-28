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人気のHHKBが2万円台から！Amazonスマイルセールで高級キーボードデビューだ

2025年03月28日 16時45分更新

文● @sumire_kon

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Amazonより

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　3月28日からAmazon.co.jpで開催中の「スマイルSALE新生活 FINAL」に、PFUの「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズが登場。参考価格から最大21％オフ、2万5300円から買えるお買い得タイムが到来中だ！

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　セール対象商品の主なラインナップは以下のとおり。

■HHKB Professional HYBRID

日本語配列（墨／白）：2万5300円（6600円引き）
・英語配列（墨／白）：2万5300円（6600円引き）
・英語配列 無刻印（墨）：2万5300円（6600円引き）

Image from Amazon.co.jp
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 日本語配列／白

■HHKB Professional HYBRID Type-S

・日本語配列（墨）：3万3850円（3000円引き）
・英語配列（墨）：3万3850円（3000円引き）
・英語配列 無刻印（墨）：3万3850円（3000円引き）

Image from Amazon.co.jp
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨

■HHKB Studio

・日本語配列（墨）：4万1800円（2200円引き）
・英語配列（墨）：4万1800円（2200円引き）

Image from Amazon.co.jp
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨（ポインティングスティック メカニカルキーボード）

　HHKBはプログラマーやライターなど、文字入力を多用するユーザーに根強い人気を誇るキーボード。配列がやや特殊な部分は好みが分かれるが、ワンランク上のキーボードを試してみたい人におすすめだ。

Amazon スマイルSALE 新生活 FINALでHHKB Professional HYBRIDを入手

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