人気のHHKBが2万円台から！Amazonスマイルセールで高級キーボードデビューだ

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3月28日からAmazon.co.jpで開催中の「スマイルSALE新生活 FINAL」に、PFUの「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）シリーズが登場。参考価格から最大21％オフ、2万5300円から買えるお買い得タイムが到来中だ！

セール対象商品の主なラインナップは以下のとおり。

■HHKB Professional HYBRID

・日本語配列（墨／白）：2万5300円（6600円引き）

・英語配列（墨／白）：2万5300円（6600円引き）

・英語配列 無刻印（墨）：2万5300円（6600円引き）

■HHKB Professional HYBRID Type-S

・日本語配列（墨）：3万3850円（3000円引き）

・英語配列（墨）：3万3850円（3000円引き）

・英語配列 無刻印（墨）：3万3850円（3000円引き）

■HHKB Studio

・日本語配列（墨）：4万1800円（2200円引き）

・英語配列（墨）：4万1800円（2200円引き）

HHKBはプログラマーやライターなど、文字入力を多用するユーザーに根強い人気を誇るキーボード。配列がやや特殊な部分は好みが分かれるが、ワンランク上のキーボードを試してみたい人におすすめだ。