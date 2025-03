ついに「Apple MusicでDJ」開始 djay Pro、Numarkなど主要DJソフトやハードに対応！

Apple Musicは3月25日(現地時間)、「Apple MusicでDJプレイ」を導入したことを公表した。この新機能により、主要なDJソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームであるAlphaTheta、Serato、inMusicのEngine DJ、Denon DJ、Numark、RANE DJと統合、Apple Music加入者は1億曲を超えるカタログから直接セットを構築しミックスできるようになるという。さらに、Algoriddimのdjay Proソフトウェアと初めて統合されることが公表され、クリエイティブなワークフローが一層強化されることになる。

