【24％オフ】アップル「MacBook Air（M3）」が安い　Amazonセール

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Amazon.co.jpでは3月21日16時30分現在、「MacBook Air（M3）」の一部モデルを対象としたタイムセールを開催している。気になるお値段は、参考価格から最大24％オフの13万9800円から。
セール対象の主なラインナップは以下のとおり。
●15型
■8GBメモリー／256GBストレージ／USキーボード
・シルバー：13万9800円（4万4000円引き）
・スペースグレイ：13万9800円（4万4000円引き）
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 8GB ユニファイドメモリ, 256GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, USキーボード, スペースグレイ
■8GBメモリー／512GBストレージ／USキーボード
・シルバー：16万9800円（4万4000円引き）
・スペースグレイ：16万9800円（4万4000円引き）
・スターライト：16万9800円（4万4000円引き）
・ミッドナイト：16万9800円（4万4000円引き）
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 8GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, USキーボード, スターライト
■16GBメモリー／512GBストレージ／日本語キーボード
・ミッドナイト：19万9800円（2万8000円引き）
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, 日本語キーボード, ミッドナイト
●13型
■8GBメモリー／512GBストレージ／USキーボード
・シルバー：14万7800円（3万1000円引き）
・スペースグレイ：14万7800円（3万1000円引き）
・ミッドナイト：14万7800円（3万1000円引き）
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載13インチノートブック: 13.6インチLiquid Retina ディスプレイ, 8GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係 機能, USキーボード, ミッドナイト
セール終了日時は未発表だが、タイムセール扱いなので、欲しい人は早めに決断した方が良いだろう。
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