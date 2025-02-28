このページの本文へ

「総務大臣賞」と「AMD理事長賞」は3月25日の授賞式で発表です

デジタルメディア協会がAMDアワード優秀賞を発表＝30周年記念特別賞は慶大教授村井純氏に

2025年02月28日 19時00分更新

文● 編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）は、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’24／第30回AMDアワード」において、年間コンテンツ賞「優秀賞」10タイトルを発表した。

　大賞となる「総務大臣賞」と、「AMD理事長賞」はこの優秀賞10作品から選考され、3月25日の授賞式で発表となる。

昨年のAMDアワード'23「総務大臣賞」は「VIVANT」が受賞した

　「功労賞」、「江並直美賞（新人賞）」、「リージョナル賞」、「30周年記念特別賞」の受賞作品、受賞者も決定した。

優秀賞
 

〇HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
　　株式会社スクウェア・エニックス

〇駅ピアノ 空港ピアノ 街角ピアノ
　　ＮＨＫ／ＮＨＫグローバルメディアサービス／デジタルＳＫＩＰステーション

〇『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』
　　「ハイキュー!!」製作委員会

〇ゴジラ-1.0
　　東宝株式会社

〇「スマートフォンAQUOS」CM 『ああ、松田優作に、使って欲しい。』
　　シャープ株式会社

〇ニンテンドーミュージアム
　　任天堂株式会社

〇Netflixシリーズ「地面師たち」
　　Netflix

〇Bling-Bang-Bang-Born
　　Creepy Nuts

〇Pokémon Trading Card Game Pocket
　　株式会ポケモン／株式会社クリーチャーズ／株式会社ディー・エヌ・エー

〇ラストマイル
　　映画『ラストマイル』製作委員会



30周年記念特別賞

慶應義塾大学 教授 村井 純
 

功労賞

有限会社ソラ 代表 桜井 政博
 

江並直美賞（新人賞）

株式会社ドリアン 監督・脚本・キャラクターデザイン 押山 清高
 

リージョナル賞

みんなの防災アプリ
愛媛県西予市／国立大学法人愛媛大学／イツモスマイル株式会社
 

昨年のAMDアワード授賞式

『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’24／第30回AMDアワード』授賞式
日時 ： 2025年3月25日（火） 16：30（開場16：00）
会場 ： 帝国ホテル 3F 「富士の間」（東京都千代田区内幸町）
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン