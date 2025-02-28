「総務大臣賞」と「AMD理事長賞」は3月25日の授賞式で発表です
デジタルメディア協会がAMDアワード優秀賞を発表＝30周年記念特別賞は慶大教授村井純氏に
2025年02月28日 19時00分更新
一般社団法人デジタルメディア協会(AMD）は、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’24／第30回AMDアワード」において、年間コンテンツ賞「優秀賞」10タイトルを発表した。
大賞となる「総務大臣賞」と、「AMD理事長賞」はこの優秀賞10作品から選考され、3月25日の授賞式で発表となる。
「功労賞」、「江並直美賞（新人賞）」、「リージョナル賞」、「30周年記念特別賞」の受賞作品、受賞者も決定した。
優秀賞
〇HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
株式会社スクウェア・エニックス
〇駅ピアノ 空港ピアノ 街角ピアノ
ＮＨＫ／ＮＨＫグローバルメディアサービス／デジタルＳＫＩＰステーション
〇『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』
「ハイキュー!!」製作委員会
〇ゴジラ-1.0
東宝株式会社
〇「スマートフォンAQUOS」CM 『ああ、松田優作に、使って欲しい。』
シャープ株式会社
〇ニンテンドーミュージアム
任天堂株式会社
〇Netflixシリーズ「地面師たち」
Netflix
〇Bling-Bang-Bang-Born
Creepy Nuts
〇Pokémon Trading Card Game Pocket
株式会ポケモン／株式会社クリーチャーズ／株式会社ディー・エヌ・エー
〇ラストマイル
映画『ラストマイル』製作委員会
30周年記念特別賞
慶應義塾大学 教授 村井 純
功労賞
有限会社ソラ 代表 桜井 政博
江並直美賞（新人賞）
株式会社ドリアン 監督・脚本・キャラクターデザイン 押山 清高
リージョナル賞
みんなの防災アプリ
愛媛県西予市／国立大学法人愛媛大学／イツモスマイル株式会社
『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’24／第30回AMDアワード』授賞式
日時 ： 2025年3月25日（火） 16：30（開場16：00）
会場 ： 帝国ホテル 3F 「富士の間」（東京都千代田区内幸町）