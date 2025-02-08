2月の劇場上映アニメは変化球的な作品が多い印象。その中で注目なのは『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』。作中のラップバトルの勝敗はスマホアプリによる投票。その結果によって展開や結末が変わるインタラクティブ映画となっている。すべてのパターンを観ることはできるのか？
放送終了から10年が経過している『アルドノア・ゼロ』に新作アニメを追加した『アルドノア・ゼロ（Re+）』にも注目だ。
2025年2月劇場アニメ 紹介作品
- 勝負の行方は、きみの手に――
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』
- たとえ天が堕ちるとも
『アルドノア・ゼロ（Re+）』
- あばよ、大団円！
『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章』
- 真選組の団結は綻び、分裂の危機が訪れる！ 四天王を中心にかぶき町全体を巻き込んだ大抗争が勃発!!
『銀魂オンシアター2D 真選組動乱篇・かぶき町四天王篇』
- 押井守監督が手がけるSF長編アニメーションの金字塔『イノセンス』公開20周年記念。『イノセンス 4Kリマスター版』がスクリーンで初公開！ 『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』と共に2月28日～2週間限定、同時公開。
『イノセンス 4Kリマスター版』『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版』
- プログラムを超えて 生きる
『野生の島のロズ』
勝負の行方は、きみの手に――
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』
©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie
作品解説
映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』は、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型「インタラクティブ映画」。
そして、ファイナルディビジョン・ラップバトルの舞台となります。
スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗は、映画館内の観客の投票によって決まります。
投票はスマホアプリを通じてリアルタイムで行われ、投票数が多かった選択肢に沿ってストーリーが進行します。
観客ひとりひとりの選択で、上映回ごとに展開や結末が変わる……
スタッフ
原作・音楽プロデュース：EVIL LINE RECORDS
キャラクター設定原案・世界観設定：EVIL LINE RECORDS・百瀬祐一郎
監督：辻本貴則 ※「辻」はいってんしんにょう
脚本：百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：Kazui
アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ
配給：TOHO NEXT
製作：ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie 製作委員会
OP：「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem-＋」
キャスト
Buster Bros!!!
山田一郎：木村 昴
山田二郎：石谷春貴
山田三郎：天﨑滉平
MAD TRIGGER CREW
碧棺左馬刻：浅沼晋太郎
入間銃兎：駒田 航
毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎
Fling Posse
飴村乱数：白井悠介
夢野幻太郎：斉藤壮馬
有栖川帝統：野津山幸宏
麻天狼
神宮寺寂雷：速水 奨
伊弉冉一二三：木島隆一
観音坂独歩：伊東健人
どついたれ本舗
白膠木 簓：岩崎諒太
躑躅森盧笙：河西健吾
天谷奴 零：黒田崇矢
Bad Ass Temple
波羅夷空却：葉山翔太
四十物十四：榊原優希
天国 獄：竹内栄治
言の葉党
東方天乙統女：小林ゆう
勘解由小路無花果：たかはし智秋
碧棺合歓：山本希望
上映情報
2月21日（金）全国ロードショー
公式サイトURLhttps://hypnosismic-movie.com/
公式X（Twitter）@hyp_mv
©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie