2月の劇場上映アニメは変化球的な作品が多い印象。その中で注目なのは『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』。作中のラップバトルの勝敗はスマホアプリによる投票。その結果によって展開や結末が変わるインタラクティブ映画となっている。すべてのパターンを観ることはできるのか？

放送終了から10年が経過している『アルドノア・ゼロ』に新作アニメを追加した『アルドノア・ゼロ（Re+）』にも注目だ。

勝負の行方は、きみの手に――

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

作品解説

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』は、劇場映画としては日本“初”となる観客参加型「インタラクティブ映画」。

そして、ファイナルディビジョン・ラップバトルの舞台となります。



スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗は、映画館内の観客の投票によって決まります。

投票はスマホアプリを通じてリアルタイムで行われ、投票数が多かった選択肢に沿ってストーリーが進行します。



観客ひとりひとりの選択で、上映回ごとに展開や結末が変わる……

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

スタッフ

原作・音楽プロデュース：EVIL LINE RECORDS

キャラクター設定原案・世界観設定：EVIL LINE RECORDS・百瀬祐一郎

監督：辻本貴則 ※「辻」はいってんしんにょう

脚本：百瀬祐一郎

キャラクターデザイン：Kazui

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

配給：TOHO NEXT

製作：ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie 製作委員会

OP：「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem-＋」

キャスト

Buster Bros!!!

山田一郎：木村 昴

山田二郎：石谷春貴

山田三郎：天﨑滉平



MAD TRIGGER CREW

碧棺左馬刻：浅沼晋太郎

入間銃兎：駒田 航

毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎



Fling Posse

飴村乱数：白井悠介

夢野幻太郎：斉藤壮馬

有栖川帝統：野津山幸宏



麻天狼

神宮寺寂雷：速水 奨

伊弉冉一二三：木島隆一

観音坂独歩：伊東健人



どついたれ本舗

白膠木 簓：岩崎諒太

躑躅森盧笙：河西健吾

天谷奴 零：黒田崇矢



Bad Ass Temple

波羅夷空却：葉山翔太

四十物十四：榊原優希

天国 獄：竹内栄治



言の葉党

東方天乙統女：小林ゆう

勘解由小路無花果：たかはし智秋

碧棺合歓：山本希望

上映情報

2月21日（金）全国ロードショー

公式サイトURLhttps://hypnosismic-movie.com/

公式X（Twitter）@hyp_mv

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie