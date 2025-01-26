セール期間は2025年2月3日(月)23時59分まで
2/3までAmazonスマイルSALEでHHKB Studio墨モデルが特価な理由は……バレンタイン!?
2025年01月26日 18時00分更新
バレンタインチョコにちなんで（？）HHKB Studio墨モデルが5％OFF
PFUは2025年2月3日(月)23時59分まで、AmazonスマイルSALEにてHHKB Studio墨モデルとHHKB Professional HYBRID Type-S墨モデル、そしてHHKB Professional HYBRIDおよびHHKB Professional Classicの該当機種を特別価格で販売中。
対象製品は下記の通り。
HHKB Studio
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Professional HYBRID Type-S
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
HHKB Professional HYBRID
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
HHKB Professional Classic
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
また、現在開催中の「HHKB新生活応援キャンペーン」への応募も可能。
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。