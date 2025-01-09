冬アニメ特集も第8回。今回はOPテーマも楽しみな『想星のアクエリオン Myth of Emotions』に、『悪役令嬢転生おじさん』『アラフォー男の異世界通販』『不遇職【鑑定士】が実は最強だった』『UniteUp! -Uni:Birth-』の5作品を紹介。

合体の神話、新生――

『想星のアクエリオン Myth of Emotions』

©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE

作品解説

「思い出して、翅（はね）があったころのことを」

1万2千年前の想いに応え、繋がったのは欠けたこころ。

太陽と月と火星が出会うとき、新たな合体の調べが流れる──！

湘南の海に浮かぶ小島、江の島。

美しくのどかなその浜辺に、〈私立江ノ島学園〉はある。

学園には、全国から優秀な子どもが集められ、最新の機器を使った英才教育が施されていた。

特殊強化クラスの生徒〈エレメント〉に選ばれたサッコ、リミヤ、トシは、感情の力で動く戦闘機〈ベクターマシン〉の操縦を命じられ、謎の侵略兵器〈神話獣〉との戦いを余儀なくされる。

戦いのさなか、不可思議なヴィジョンに導かれ、サッコは叫ぶ──。

「想星合体！ GO、アクエリオン！」

繰り返される輪廻の果てに、現れた機械天翅アクエリオン。

宿命を背負った少年少女は、得体のしれない団体〈宇宙たまごの会〉や大人たちの思惑が交錯する中、

この宇宙の真実と向き合っていくことになる……。

これは、おのれの感情と宇宙の存亡を賭けて紡がれる、壮大な愛の神話。

©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE

©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE

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©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE

©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE

スタッフ

原作：河森正治・サテライト

監督：糸曽賢志

シリーズ構成：村井さだゆき

スーパーバイザー／アクエリオンデザイン：河森正治

キャラクターデザイン：工藤昌史

美術監督：根本勇気

色彩設計：鈴木依里

3DCGディレクター：後藤浩幸

撮影監督：山根裕二郎

過去神話編制作：カンナジャパン

過去神話編キャラクターデザイン：森山佑樹

過去神話編ディレクター：内田英武

過去神話編プロデューサー：渡邉雅儀

音楽：大間々 昂・兼松 衆

音楽制作：フライングドッグ

音響監督：阿部信行

音響制作：ダックスプロダクション

アニメーション制作：サテライト

製作：Project AQUARION MOE

オープニングテーマ：「創聖のアクエリオン Myth of Emotions Ver.」（歌：AKINO from bless4・福山芳樹）

エンディングテーマ：「告白」（歌：AKINO from bless4）

キャスト

オオトリ サッコ：花守ゆみり

アマハ モモヒメ：和氣あず未

ツキシロ リミヤ：小市眞琴

ハタノ トシ：豊崎愛生

イチキ サヨ：小原好美

イチキ ハナ：？？？？

サン：七海ひろき

ムナカタキョウコ：安野希世乃

猿田一彦：湧津ユウミ

ナヌーク：榎木淳弥

セドナ：石川由依

ハイダ：東山奈央

スクナ：逢坂良太

フタゴ：川端しおり

ムルア・サテネ：M・A・O

番組情報

TOKYO MX：1月9日より毎週木曜24:30～

テレビ愛知：1月9日より毎週木曜26:05～

tvk：1月10日より毎週金曜24:00～

BS朝日：1月10日より毎週金曜23:30～

AT-X：1月10日より毎週金曜20:30～（リピート放送：毎週火曜8:30～／毎週木曜14:30～）

U-NEXT：1月9日より毎週木曜24:30～配信

ABEMA：1月9日より毎週木曜24:30～配信

アニメ放題：1月9日より毎週木曜24:30～配信

他各配信サイト：順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://aq-moe.com/

公式X（Twitter）@AQ_moe

©2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE