アマゾンでルンバが45％オフ　ブラックフライデーより安い

仕事や勉強、遊びの時間を少しでも多く確保したいなら、家事の自動化するのがいちばん。それにピッタリのロボット掃除機が見つかったとの連絡を受け、我々探検隊はAmazon.co.jpの奥地へと向かった。
今回ご紹介するのは、ロボット掃除機の代名詞iRobotの「ルンバ j9+」。障害物回避や充電時の自動ゴミ回収など、今時の機能を一通り備えたこちらのモデルが1月8日16時現在、45%オフの6万9800円で販売中だ。
価格の推移を調べたところ、どうやらここ最近のAmazon.co.jpでは、ほぼ最安値の様子。ルンバの購入を考えているなら、絶好のチャンスといえそうだ。
セール終了日時は未発表だが、タイムセール扱いなので、欲しい人は早めに決断した方が良いだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|ルンバ j9+ ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 障害物を回避 物体認識 自動ゴミ収集 wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 Alexa対応 カーペット 畳 j955860 【ゴミ捨て/充電が全自動】
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