【22％オフ】人気キーボード「HHKB」が安い　Amazonタイムセール

2024年のクリスマス・イブ、Amazonの奥地で野生のキーボードを探していた我々探検隊の前に、PFUの人気キーボード「HHKB」が22%オフで現れた。価格は2万4800円。

HHKBこと「Happy Hacking Keyboard」は、PFUがプログラマーやライター向けに販売する高級キーボード。今回タイムセール対象となっている「HHKB Professional HYBRID」は有線（USB-C）とBluetoothの両方に対応したモデルで、最大4台までのペアリング情報保持に対応する。

キースイッチは耐久性に優れた「静電容量無接点方式」を採用。HHKB専用のキーマップ変更ソフト（Windowsのみ）を利用すれば、キーの配列を自分色に染め上げることも可能だ。専用ソフトで変更したキー配列データはHHKB側に保存されるので、会社のPCなど、個人のソフトをインストールできないケースにも対応しやすい。

セール対象は英語配列の製品で、カラーは墨（ブラック）と白の2種類。どちらもキートップに文字を入れた通常版と、何も書かれていない無刻印版を選ぶことができる。

1年間頑張った自分へのご褒美にも、ちょうど良い選択肢といえそうだ。