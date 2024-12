ChatGPTに“サンタモード”　「プレゼントをAmazonで買うことは？」「ありませんよ」

OpenAIは12月13日、ChatGPTの高度な音声モードに期間限定で「サンタモード」を追加したことを発表した。提供は12月末までの予定。サンタクロースはその後、北極に帰ってしまうという。

Say ho ho ho to Santa in Voice Mode 🎅



Santa is rolling out today to everyone across all ChatGPT platforms and is available until the end of the month…then he will retire back to the North Pole. pic.twitter.com/NVS9bRok4r