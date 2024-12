OpenAIの「ChatGPT」で12月12日8時頃(日本時間)から障害が発生。サービスにログインできない、ログインできてもAIとのチャットでエラーが出るなどの症状が出ており、同社は復旧に向け原因の特定を急いでいる。

We're experiencing an outage right now. We have identified the issue and are working to roll out a fix.



Sorry and we'll keep you updated!