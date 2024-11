2024年JR東京駅「手土産売上ランキングTOP10」（スイーツ編）発表！1位はあの有名商品同士のコラボ

そろそろ帰省のお土産を探し始めないといけないのですが、東京駅って美味しそうなお土産が多くて悩んじゃうんですよね。そんな、目移りしちゃって全然選べない私が参考にしているのがランキング。

グランスタ東京で販売した、2024年の新商品を対象にしたスイーツ売り上げランキングが発表されました。1位のスイーツ、お土産じゃなくて自分用に買いたい!

帰省土産の参考に!

グランスタ東京で販売する、2024年に発売した新商品を対象とした「東京駅限定手土産(スイーツ)売上ランキングTOP10」が発表されました。

1位

Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ 黄金コンソメ味

4袋入 ¥1,047(税込)

じゃがボルダ(グランスタ東京/1F改札内 吹き抜けエリア)

黄金色に輝く澄んだコンソメスープをイメージし、手間ひまかけて作ったような上品な味わい。ポテトチップスの定番フレーバーである“コンソメ味”を、鶏肉や野菜の旨味を引き出して、シンプルながら奥深い風味が楽しめます。

2位

ココリスパイ「ジャンドゥーヤとピスタチオ」

8個入 ¥2,000(税込)

COCORIS(ココリス)(グランスタ東京/1F改札内 中央通路エリア)

ヘーゼルナッツとチョコレートで仕立てたジャンドゥーヤのペーストとアーモンドダイスを重ねた「ジャンドゥーヤ」と、香ばしくまろやかな味わいのピスタチオのペーストとダイスを重ねて焼き上げた「ピスタチオ」の2種入り。

3位

フレンチトーストフィナンシェ バニラ&ミルク

6個入 ¥1,188(税込)

Ivorish(アイボリッシュ)(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

ふんわりとしたフィナンシェの食感、芳醇なバニラの香り、コクのあるミルクの味わいが堪能できる、東京駅限定の特別フレーバー。フレンチトースト型もキュート。

4位

チーズケーキ ナウ アソート

2種各5個入 ¥2,268(税込)

Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!(グランスタ東京/1F改札内 中央通路エリア)

定番「チーズケーキ ナウ カマンベール&エダム」と東京駅限定 「チーズケーキ ナウ カラメル」のセット。東京駅限定のカラメル味は、コクのあるカラメルにカマンベールチーズとエダムチーズを合わせた生地に、ゴルゴンゾーラチョコレートのほのかな塩気がアクセントに。

5位

バターのいとこ いちごチョコ

3枚入 ¥972(税込)

GOOD NEWS TOKYO(グランスタ東京/1F改札内 中央通路エリア)

東京駅限定フレーバー。いちごチョコ味は、カカオを使ったゴーフレット生地に、果汁たっぷりの栃木県産のいちごをぜいたくに使用したジャムをスキムミルクと合わせています。隠し味に赤すぐりを効かせた、上品かつまろやかな味わい。

グランスタ東京

営業時間:(お弁当・お惣菜・スイーツ)平日・土 8:00~22:00、日・祝日 8:00~21:00

※連休の場合は、連休最終日のみ21:00閉店

※一部ショップは営業時間が異なります。詳しくは各ショップのショップページをご確認ください。