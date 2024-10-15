中華街ファン必見！「アイ ラブ チャイナタウンクーポン」11月1日から販売開始
「アイ ラブ チャイナタウンクーポン」2024年11月1日（金）販売決定！1口10,000円のクーポンを購入すると2500円プラスされ「12,500円」分利用できる大変お得なクーポン券となっています。— 横浜中華街【公式】 (@y_chinatown) October 28, 2024
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販売が延期されていた「アイ ラブ チャイナタウンクーポン」が、11月1日に発売される。横浜中華街で利用可能なこの電子商品券は、1口10,000円の購入で12,500円分使用できる。
「アイ ラブ チャイナタウンクーポン」は、11月1日から2024年12月27日までの期間限定で販売される。購入したクーポンは11月1日から2025年1月10日まで利用可能だ。先着順での販売となるため、完売次第終了する。注意すべき点として、利用期間を過ぎるとクーポンの残高は無効になり、返金も一切できないため、計画的な利用が必要となる。