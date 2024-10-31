キヤノンがフルサイズカメラ「EOS R」用新レンズを4本発表で触ってきた!!



キヤノンは10月30日に「EOS R」システム用の新レンズ4機種を発表した。

大口径単焦点Lレンズ「RF24mm F1.4 L VCM」と「RF50mm F1.4 L VCM」、大口径望遠ズームの「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」、「EOS VR SYSTEM」の3D撮影用レンズ「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」で、価格はすべてオープンだが、直販予定価格と発売予定は以下の通り。

「RF24mm F1.4 L VCM」 25万3000円：24年12月下旬

「RF50mm F1.4 L VCM」 23万6500円：24年12月下旬

「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」 49万5000円：24年11月下旬

「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」 7万7000円：24年11月中旬

開放F1.4で大きく美しいボケ味を実現

大口径単焦点Lレンズ

「RF24mm F1.4 L VCM」

「RF50mm F1.4 L VCM」



高性能で機動性に優れた撮影機材のニーズの高まりに対し、「RF35mm F1.4 L VCM」（24年7月発売）に続き、静止画撮影はもちろん、本格的な映像制作にも貢献する開放F1.4の単焦点レンズシリーズの拡充で、24mmと50mmを発売する。

「非球面レンズ」や「UDレンズ」を効果的に配置した光学設計や、特殊コーティング技術「ASC（Air Sphere Coating）」、「SWC（Subwavelength Structure Coating）」の採用により、画質劣化の原因となる諸収差とフレア・ゴーストを低減し、画面全域で高画質を達成している。

質量の大きいフォーカスレンズユニットの駆動に適した「VCM（ボイスコイルモーター）」と「ナノUSM（超音波モーター）」を組み合わせた「電子式フローティングフォーカス制御」により、優れたフォーカシングを実現。EOS R シリーズのデュアルピクセルCMOS AFとのコンビネーションにより、高速・高精度なAFに加え、動画撮影時には静かで滑らかなピント合わせが可能だ。

また、動画撮影時のフォーカス操作に伴い画角変動が生じる「フォーカスブリージング」を徹底的に抑制する光学設計により、画角変化の少ない安定した構図での動画撮影を実現する。

24mmは質量515ｇ、50mmは約580ｇ、全長はいずれも99.3ｍｍの小型・軽量設計を実現し、優れた機動性を発揮。また、「RF24-105mm F2.8 L IS USM Z」や「RF35mm F1.4 L VCM」と同様にアイリスリング（絞りリング）を搭載し、主に動画撮影中の絞りのマニュアルコントロールが可能となっている。

「RF24mm F1.4 L VCM」

画角（水平・垂直・対角線）：74°・53°・84°

レンズ構成：11群15枚

絞り羽根枚数：11枚

最小絞り：16

最短撮影距離：0.24m

最大撮影倍率：0.17倍

フィルター径：Φ67mm

最大径×長さ：約Φ76.5×99.3mm

質量：約515g

「RF50mm F1.4 L VCM」

画角（水平・垂直・対角線）：40°・27°・46°

レンズ構成：11群14枚

絞り羽根枚数：11枚

最小絞り：16

最短撮影距離：0.4m

最大撮影倍率：0.15倍

フィルター径：Φ67mm

最大径×長さ：約Φ76.5×99.3mm

質量：約580g

白ボディと黒ボディを選べる

大口径望遠ズームレンズ

「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」

全長固定ズームとズーム全域でのエクステンダー対応を実現した大口径望遠ズームレンズ。スポーツやポートレートなど幅広いシーンでの静止画撮影に加え、アイリスリング（絞りリング）の搭載やパワーズームアダプター「PZ-E2」／「PZ-E2B」（24年３月発売）の対応により快適な動画撮影を実現する。

「非球面レンズ」3枚、「スーパーUDレンズ」2枚を含む15群18枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減することで、「RF70-200mm F2.8 L IS USM」（19年11月発売）と同等以上の高画質を実現。

別売りのエクステンダーをズーム全域で使用でき、焦点距離400mmまで望遠域を拡張することが可能。さらに焦点距離200mm時、最短撮影距離0.68m、最大撮影倍率0.3 倍を実現し、近接撮影でも優れた描写性能を発揮する。

レンズ内光学式手ブレ補正機構により5.5段、ボディー内手ブレ補正機構を搭載しているEOS R シリーズのカメラとの組み合わせでは協調制御を実現し、「EOS R1」（24年11月発売予定）装着時には、中央7.5段、周辺7.0段の手ブレ補正効果を発揮する。

画角（水平・垂直・対角線）：29°～10°・19°30'～7°・34°～12°

レンズ構成：15群18枚

絞り羽根枚数：11枚

最小絞り：22

最短撮影距離：0.49m（70mm時）、0.68m（200mm時）

最大撮影倍率：0.2倍（70mm）、0.3倍（200mm時）

フィルター径：Φ82mm

最大径×長さ：約Φ88.5mm×199mm

質量：ホワイト：約1115g、ブラック：約1110g（三脚座を含まず）

「Apple Vision Pro」の「空間ビデオ」にも対応

小型軽量で寄りも得意なステレオレンズ

「RF-S7.8mm F4 STM DUAL」



ユニークな映像表現に挑戦したいクリエイターのニーズに対応した、3D 映像撮影が可能な「EOS VR SYSTEM」のRFレンズ。

2 つのレンズの間隔を「RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE」（24年6月発売）より狭い約11.8mmとすることで、被写体までの距離が50cm未満の近接撮影でも高画質な3D 映像を撮影することができる。料理やペーパークラフトなど手元で作業をするシーンや、ペットなど被写体に寄った撮影においても、質感や立体感を表現した映像を実現し、まるでそこにあるかのような3D映像を楽しむことができる。

「EOS VR SYSTEM」用のPC アプリ「EOS VR Utility」では、3D Theater形式での出力に加えて、180°VRフォーマット、360°VRフォーマット、「Apple Vision Pro」の「空間ビデオ」に対応したMV-HEVC フォーマットに変換可能。また、「Adobe Premiere Pro」専用プラグイン「EOS VR Plugin for Adobe Premiere Pro」では、180°VRフォーマットへの変換ができ、さまざまな視聴フォーマットに対応する。

画角（水平・垂直・対角線）：63°・63°・63°

レンズ構成：7群9枚

絞り羽根枚数：7枚

最小絞り：16

最短撮影距離：0.15m

最大撮影倍率：0.07倍

フィルター径：Φ58mm（前部）

最大径×長さ：約Φ69.2mm×41.5mm

質量：約131g