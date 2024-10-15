横浜・三溪園、秋の日本庭園を彩る「菊花展」を開催

横浜市中区に位置する「三溪園」で、10月26日から11月24日まで「菊花展」が開催される。菊花展は1964年から続く横浜市最大規模の菊花展示会であり、神奈川県内トップクラスの技術を持つ名人たちが育てた大菊や江戸菊など約400点の菊花が展示される。入園料は大人900円（菊花展の見学は無料）となる。

菊花展は三溪園の中央広場や正門藤棚広場、旧矢箆原家住宅で開催される。中央広場では、直径18cm以上の大菊や独特の形状を持つ江戸菊、古典三菊などが展示され、一方、正門藤棚広場では三溪園や神奈川の名所を小菊で表現した盆景や小菊盆栽が楽しめる。

また期間中、名人たちによる「見どころトーク」が行われ、菊の歴史や栽培方法について学べる機会も提供される。見どころトークは11月の2日、3日、4日、9日、10日、16日、17日、23日に実施される予定で、参加は無料。

さらに、11月14日から24日の間、三溪園の重要文化財である「旧矢箆原家住宅」内でフラワーデザイナーの五十嵐道子氏によるフラワーアレンジメント展示も楽しめる。

施設概要

施設名 三溪園(さんけいえん)

運 営 公益財団法人三溪園保勝会

所在地 〒231-0824 神奈川県横浜市中区本牧三之谷58-1

連絡先 TEL 045-621-0635

公式HP https://www.sankeien.or.jp

Instagram https://www.instagram.com/sankeien_garden

X https://twitter.com/HSankeien

入園料 大人900円／小中学生200円

横浜市内在住の65歳以上700円(公的証明書の提示が必要)

開園時間 9:00～17:00(最終入園16:30)

紅葉ライトアップ開催日は9:00～19:30（最終入園19：00）

アクセス JR根岸線根岸駅から市営バスで10分「本牧」下車、徒歩10分

横浜駅東口から市営バスで40分「三溪園入口」下車、徒歩5分