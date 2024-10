「トムとジェリー」「わんだふるぷりきゅあ！」がマクドナルドのハッピーセットに！ 10月18日から

マクドナルドは、10月18日から全国の店舗(一部除く)で、期間限定のハッピーセット「トムとジェリー」と「わんだふるぷりきゅあ!」を販売します。

みんなで遊べるおもちゃが6種類

ハッピーセット「トムとジェリー」

ハッピーセット「トムとジェリー」は、アニメで有名なシーンを再現した全6種類のおもちゃを用意。「にげろ! 走るジェリー」や「トムがぐらぐら わなげチャレンジ」など、手指の器用さを活かして楽しめるおもちゃがラインアップされています。

■第1弾 10月18日~24日

▲方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー

▲にげろ! 走るジェリー

▲トムとジェリー ドキドキだるまおとし

▲第1弾のおもちゃの箱

■第2弾 10月25日~31日

▲トムとジェリー なかよしカート

▲ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま

▲トムがぐらぐら わなげチャレンジ

▲第2弾のおもちゃの箱

■第3弾 11月1日~

第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

おしゃれ&遊べるアイテムが6種類!

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」

ハッピーセット「わんだふるぷりきゅあ!」は、アニメ「プリキュア」シリーズ第21作「わんだふるぷりきゅあ!」をテーマにしたおもちゃ全6種が登場。

第1弾では、プリキュアになりきって遊べる「こむぎ&ユキ ペアブレスレット」などが、第2弾では、おしゃれを楽しむことができる「キラニコトランク おしゃれミラー」などをラインアップします。

▲わんだふるぷりきゅあ!くいず

おもちゃには、スマホで読み込むと遊べるデジタルコンテンツ「わんだふるぷりきゅあ!くいず」も同封されています。

■第1弾 10月18日~24日

▲まわる!キラキラ フレンドリータクト

▲こむぎ&ユキ ペアブレスレット

▲のぞいてみて! ワンダフルパクトキャリービューワー

■第2弾 10月25日~31日

▲プリキュアにへんしん! クリアコーム

▲キラニコトランク おしゃれミラー

▲こむぎとおでかけ! パスケース

■第3弾 11月1日~

第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

ぬりえがもらえるキャンペーンも実施!

▲わんだふるぷりきゅあ!オリジナルぬりえ

さらに、ハッピーセット わんだふるぷりきゅあ!のおもちゃを期間中に対象玩具店に持って行くと、「わんだふるぷりきゅあ!オリジナルぬりえ」をプレゼントするキャンペーンも実施します。

対象商品:ハッピーセット わんだふるぷりきゅあ! おもちゃ各種

配布期間:10月18日~11月17日

引き渡し場所:玩具店店頭

※ぬりえは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

10月18日から

新しい絵本とミニ図鑑が登場

「ほんのハッピーセット」では、特別書き下ろしの絵本「ぼくらニセなかよし」と、全国のご当地キャラクターを紹介する「全国ご当地人気キャラずかん」が新登場します。

▲絵本「ぼくらニセなかよし」 作:出口かずみ

▲ミニ図鑑「全国ご当地人気キャラずかん」

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s24)

©ABC-A・東映アニメーション

※価格は税込表記です。