メタ、超リアルな動画生成AI「Movie Gen」　OpenAI「Sora」超えと話題

AIモデルを手がけるメタは10月4日、研究中の動画生成AIモデル「Movie Gen」を発表した。最長16秒間の動画を毎秒16フレームで作成可能で、さらに45秒までの音声も生成できる。メタではサンプル動画と技術論文を公開しているが、現時点で一般公開の予定はない。

