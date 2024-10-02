【18モデル】AMDの新型チップX870E/X870搭載マザーボードが一斉に登場

AMDの新型チップセットであるX870E/X870搭載マザーボードが9月30日より販売している。秋葉原で販売しているのは、パソコンショップアーク、オリオスペック、パソコン工房 秋葉原パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.など。
X870E/X870は、X670E/X670の後継製品となるSocket AM5対応チップセット。先月登場したRyzen 9000シリーズに正式対応しているほか、PCI Express 5.0サポートの拡張やUSB4 Type-Cポートのサポートなどが特徴だ。販売を確認したのは、ASRock、ASUS、GIGABYTE、MSIの4メーカーから合計18モデル。
ASRock
「X870E Taichi Lite」（7万8800円）、「PHANTOM GAMING X870 Riptide WiFi」（4万9980円）
「X870 Steel Legend WiFi」（5万800円）、「X870 Pro RS」（4万2980円）
ASUS
「ROG CORSSHAIR X870E HERO」（12万9800円）、「ProArt X870E-CREATOR WIFI」（8万9980円）
「ROG STRIX X870-F GAMING WIFI」（7万9980円）、「ROG STRIX X870-A GAMING WIFI」（6万9980円）
「TUF GAMING X870-PLUS WIFI」（5万9980円）、「PRIME X870-P WIFI-CSM」（4万9980円）
GIGABYTE
「X870E AORUS MASTER」（8万7800円）、「X870E AORUS PRO」（5万7800円）
「X870E AORUS ELITE WIFI7」（5万2800円）、「X870E AORUS PRO ICE」（5万9800円）
「X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE」（4万9800円）
MSI
「MPG X870E CARBON WIFI」（8万4980円）、「MAG X870 TOMAHAWK WIFI」（5万980円）
「PRO X870-P WIFI」（4万2980円）
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