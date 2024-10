白熱の3時間30分。アスキーのZ世代応援プレゼント生放送は、大成功で終了！

9月29日の生放送「Z世代応援企画!アスキー 大プレゼント ゲーム大会」は見てただけましたか?

アスキー編集部がZ世代を応援するべく、世の中にあるたくさんの素敵なガジェットを視聴者の皆さまにプレゼントするという趣旨で放送したものです。

アスキーのスタジオに、司会のトンピ?さんのほか、いずちののさん、はつめさん、FAV gamingのりゅうせいさん、Rush GamingのGorouさんをお招きし、shomaru7さんにもオンラインで参加していただきました。

ところで、なぜアスキー編集部が“Z世代を応援する生放送”をしているのか。

それはバブル時代から続く古いデジタル情報系のメディアであるアスキーが、Z世代の皆さまにデジタルガジェットの楽しさを感じてもらう機会や、きっかけを作りたいという思いからなのです。

参加の方法はとても簡単です。ゲストの皆さまが4本のゲームをプレーし、その結果や勝敗を視聴者の方々が予想するというもの。専用応募フォームから予想し、当たった方の中から抽選でプレゼントしていきました。



ほかにも番組を告知したXのポストをリポストした方の中から抽選したり、事前に募集したデジタルやガジェットに関するお悩みを番組内で読まれた方にプレゼントしたりで、いつ当選するかドキドキされながら見ていただいた方も多かったようです。

プレゼントはアマゾンギフト券(1万円)のほか、ゲーミングマウスやキーボード、ゲーミングヘッドセット(1万円相当)と超豪華! 総勢100名のZ世代の皆さまにプレゼントしました。

UNO and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel. ©2022 Mattel. All Rights Reserved. Game software ©2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.