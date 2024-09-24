ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月24日、PlayStationの公式X（Twitter）およびPlayStation Blogにて、PlayStationの動画配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。今回は、日本時間の2024年9月25日午前7時より放送する。

・PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2024/09/24/20240924-sop/

・State of Play

https://www.youtube.com/watch?v=DR3pZGxJ4qk

今回の「State of Play」では、世界中のソフトウェアメーカー各社からリリースされる20以上のPlayStation 5とPlayStation VR2タイトルの最新情報を、30分以上かけてライブ配信で紹介するという。

本映像は、米国のYouTube公式チャンネルおよびTwitchチャンネルにて視聴可能。

なお、今回の配信は英語向けだけでなく、日本語向けの配信ページも用意されている。翌日の2024年9月26日からは「東京ゲームショウ2024」も開催するので、日本ファン向けのサプライズ発表がないか、注目したい。

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