【丸の内・手土産】スコーンにあんこを挟んだら美味しかった。あんこと発酵バターを挟んだらもっと美味しかった。

みなさん、グランスタ東京の新スイーツエリアに初出店する「an and an」がヤバいです。まあ、聞いて下さいよ。

「an and an」は、和歌山市の繁華街・アロチにあるスナック『Quattro(クワトロ)』から誕生したブランドです─。って、もう出自からして「えっ?」ってなりそうですが、まあ、ここまではいいじゃないですか。で。

ブランド名にあるとおり、an=あんこを使った商品が売りなのですが、看板商品の「あんバタースコーンサンド」は、全粒粉と天然塩を使用したスコーンに3種のあんバタークリームを挟んだ和洋折衷の新感覚スイーツ…、な・ん・で・す・が!

まず見た目が「やったな、これは…」という感じです。パックリ割ったスコーンに、たっぷり、というかどっぷり盛られたあんバターのインパクトがすごいです。

そして、このあんバタースコーンサンドは上にも書いた通り3種類あるのですが、ネーミングセンスが抜群です。あんこと発酵バターを混ぜたあんバターを挟んだ「出会い」(写真中央)、あんこのみを挟んだ「独り」(写真左)、そしてあんこと発酵バターが2層に分かれて挟まっている「別れ」(写真右)。おいおい、それじゃあ発酵バターだけを挟んだらなんて名前になるんだよ、なんて野暮は言いっこなしなし。それぞれあんことバターの様々な関係性を表現しており、どの商品も、老舗製餡所のこだわりあんこと発酵バターの絶妙な相性を楽しめます。3個入り1,404円(税込)となっています。

「あんバタースコーンサンド 小豆3個入」

¥1,404(税込)

一瞬おしゃれなのかも!?と思ってしまうグランスタ東京限定商品も

ピスタチオとグリオットチェリーのあんバターサブレサンド

1日50セット限定 1,458円(税込)

グランスタ東京限定商品として、「ピスタチオとグリオットチェリーのあんバターサブレサンド」も登場。イタリア産ピスタチオを使用したあんバタークリームとブランデーに漬け込んだグリオットチェリーをサブレで挟んだ、大人向けの洋酒香る一品となっています。

あんバターサブレサンド 小豆/抹茶/無花果3種 6枚入り

¥1,944(税込)

また、「あんバターサブレサンド 小豆/抹茶/無花果3種 6枚入り」は、サクサクほろほろのサブレにあんこと発酵バターのクリームを挟んだ商品。小豆、抹茶、無花果の3種類の味が楽しめます。

an and an



場所:グランスタ東京銀の鈴エリア

営業時間:月~土曜日/8:00~22:00、日曜日・祝日/8:00~21:00

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業

※9/13のみ10:00オープン

電話番号:03-6273-4444