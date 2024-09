気になる人は見逃せない 周防パトラ×final、新コラボASMRイヤホンを最速で聴ける視聴会を9月7日に緊急開催

finalはVTuber「周防パトラ」さんとコラボした新モデル「ZE500 for ASMR -Patra Black/Patra White-」の視聴会を9月7日にfinal本社で開催する。

本製品の発表以来、「COTSUBU for ASMR MK2/3D」との音質の違いを知りたいという声が多く届いていることをうけ、開発中のプロトタイプを用いて、ASMR専用音質を体感できる試聴会を緊急開催することになった。

新モデルではCOTSUBUシリーズよりもより一層クリアな音質を実現。コンテンツの雰囲気や出演者の存在感、生々しい声と繊細な息づかいをリアルに感じられるほか、耳につく不快な音成分が少なく、作品の世界観に没入できるとしている。

また2つのモデルで異なる周防パトラさんのオリジナルガイダンスボイスも試聴できる。さらに過去のコラボモデルやASMRイヤホン「E500」なども用意し、モデルによる音質の違いも楽しめるという。

視聴会は予約などは不要のフリー入場で、誰でも自由に入場できる。さらに、レビューキャンペーンとして、新モデルのレビューをXに投稿するとfinalイヤーピース「TYPE-E」1ペアと専用ケースを会場でプレゼントする。

なおZE500 for ASMR -Patra Black/Patra White-は9月9日まで公式サイトにて予約を受け付けている(受注生産)。

会場で視聴できるモデルは以下のとおり

・「ZE500 for ASMR -Patra Black/Patra White-」プロトタイプ

・COTSUBU for ASMR Patra Edition -BLACK Ver.-

・COTSUBU for ASMR -Patra Edition-

・COTSUBU for ASMR MK2/3D

・VR3000 for Gaming

・VR2000 for Gaming

・VR500 for Gaming

・E500

■新ASMRイヤホン 限定試聴会

開催日時:9月7日 12時~18時(最終入場17時30分)

入場方法:予約不要 フリー入場

会場:final本社(神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目44-1)