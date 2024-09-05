80PLUS PLATINUMで1500Wを誇るハイエンド電源ユニット

NZXTから、80PLUS PLATINUM認証で容量1500Wを誇る電源ユニット「C1500 Platinum ATX 3.1」が登場した。価格は6万4600円。秋葉原ではパソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

先日登場した「C Gold ATX 3.1」シリーズの上位モデルとなる電源ユニット。ATX12V 3.1／EPS12V 2.92準拠でケーブルはフルモジュラー仕様。PCI Express 5.1対応のハイパワーGPU用12V-2×6コネクターケーブルを2本標準で備える。

コンデンサーは日本製105度タイプを採用。未満では自動で回転数が停止するZero Fanモードに対応するほか、セミファンレス機能のON／OFFスイッチも背面に備える。搭載ファンは140mmで、軸受けには磁気軸受け（Magnetic Levitation Bearing）を採用。

コネクター構成はATX20+4pin×1、8pin CPU用×1、4+4pin CPU用×1、6+2pin PCI Express用×6、16(12+4)pin 12V-2×6 PCI Express用×2、SATA×12、4pinペリフェラル×4。サイズは150(W)×180(D)×86(H)mm。10年保証が付帯する。