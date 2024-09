話題の「カラオケJOYSOUND for STREAMER」必要スペックは難易度高い？

エクシングは9月3日、今秋にサービスの開始を予定している個人向け本格カラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」に関してPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」内製品ページに情報を公開するとともに、公式Xでの発信を開始した。



カラオケJOYSOUND for STREAMERは、動画配信プラットフォームで活躍するライブ配信・動画投稿者に向けたカラオケサービス。配信において、リスナーとの交流を活性化するとともに、新たにカラオケ配信に挑戦するなど、配信者としての活動の幅を広げられるという。



正式なサービスの開始に先立ち、クローズドβテストを実施している(一般参加はできない)。また、本サービスの開始にあわせて、家庭で本格的なカラオケが楽しめるサービス「カラオケJOYSOUND for Steam」の提供も予定しているという。

カラオケJOYSOUND for STREAMER

公開:秋頃を予定

販売プラットフォーム:Steam

利用プラン:利用券(月額)をアプリ内で購入(一部無料楽曲も搭載予定)

システム要件(最低)

OS:Windows 10/11

プロセッサー:インテルCore i5-12400/AMD Ryzen 5 4500

メモリー: 8GB

ビデオカード:GeForce RTX 3050 6GB

ストレージ:空き容量500MB

なお、Steamの製品ページに掲載しているPCのシステム要件は比較的高めだ。特に、ビデオカードは実売価格が最安クラスでも2万6000円前後のGeForce RTX 3050(VRAM 6GB版)と、ゲームをしない人からすると少々ハードルが高いかもしれない。

CPUこそ、インテルならCore i5-12400、AMDならRyzen 5 4500とお手頃なラインだが、総じてFPSゲームなどを快適にプレイできるミドルレンジクラスのゲーミングPCに近く、一部で話題になっている。