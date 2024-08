このままではグランスタ東京がスイーツのテーマパークと化してしまう（うれしい）

グランスタ東京といえば、スイーツの宝庫! たくさんのスイーツ店が軒を連ねていて、贈り物や手土産を買うのにも、自分用のご褒美スイーツを買うのにもすごく手重宝しています。

そんなグランスタ東京に、新たなスイーツゾーンがオープンし、ますますスイーツが充実するんだとか。こうなると、もはやテーマパークに新たなエリアがオープンするみたいなワクワク感がありますね(笑)。

10の新たなスイーツショップがグランスタ東京に誕生

2024年9月13日(金)、JR東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」にて、東京駅構内地下1階 銀の鈴エリアに、東京駅初出店8ショップを含む合計10ショップの新たなスイーツゾーンがオープンします。

登場するショップは以下の通り。

新規オープン(8ショップ)

Brick bake bakers by Pâtisserie ease

Mr. CHEESECAKE

shodai bio nature

アトリエうかい

AM STRAM GRAM nobolyquedaly

枸櫞

an and an

カヌレリテ

リニューアルオープン(2ショップ)

BURDIGALA TOKYO

Fairycake Fair

今話題のパティシエ、シェフが手掛ける新業態や、SNS等で話題のブランド初の常設ショップ、グランスタ限定新ブランドなどスイーツ好きも唸るこだわりのブランドが東京駅に集結。さらに、全ショップでグランスタ東京限定商品も登場するとのことで、期待が高まります。

10ショップ全部制覇したい!

「グランスタ東京」新スイーツゾーン

場所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内

(東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア)

営業時間:

8:00~22:00、日・祝日 8:00~21:00

※初日2024年9月13日(金)のみ、10:00オープン

※営業時間は変更となる場合があります

※BURDIGALA TOKYOのベーカリー区画は7:00~