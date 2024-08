AI動画を爆速生成　無料で試せる「Gen-3 Alpha Turbo」

動画生成AIのRunwayが8月15日(現地時間)、従来比7倍の速さで動画を生成できる新モデル「Gen-3 Alpha Turbo」を発表した。無料ユーザー向けの試用版も含めて利用できる。画像からクリップの終点を指定して動画を生成することもできる。

従来のGen-3 Alphaは、最長10秒間の動画クリップを生成する能力を持つ動画生成モデル。特にキャラクターを含む要素の一貫性や、細かいディテールの表現などに定評があり、これらの特徴はTurboバージョンでも維持されているようだ。

Gen-3 Alpha Turboは従来よりコストも低く設定されている。従来は動画を生成するために1秒あたり10クレジットが必要だったが、Turboはその「50%」とされ、1秒あたり5クレジット相当になっているとみられる(1クレジット=0.01ドル)。

Gen-3 Alpha Turbo Image to Video is now available and can generate 7x faster for half the price of the original Gen-3 Alpha. All while still matching performance across many use cases. Turbo is available for all plans, including trial for free users.



More improvements to the…