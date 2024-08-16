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【約2万8000円値引き】アマゾンでなぜか「Creative Cloud」が36%オフセール中！

2024年08月16日 17時15分更新

文● @sumire_kon

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Image from Amazon.co.jp
【Adobe公式】Creative Cloud コンプリート 生成AI Firefly搭載 動画 / 写真 / イラスト 編集ソフト（最新）| 12ヵ月 | オンラインコード版 Win / Mac / iPad /アプリ 対応 | 動画 8K 4K VR 画像 写真 イラスト デザイン フォント アドビ

　Amazon.co.jpでは8月16日現在、「Creative Cloud コンプリートプラン」と「Illustrator」が割引セールを開催している。定番のアドビ製品をおトクに購入できるチャンスだ。

　各製品のセール価格は以下のとおり。

Image from Amazon.co.jp
【Adobe公式】Creative Cloud コンプリート 生成AI Firefly搭載 動画 / 写真 / イラスト 編集ソフト（最新）| 12ヵ月 | オンラインコード版 Win / Mac / iPad /アプリ 対応 | 動画 8K 4K VR 画像 写真 イラスト デザイン フォント アドビ

・Creative Cloud コンプリートプラン（通常版／オンラインコード12ヵ月）……5万247円（36%オフ／2万8735円引き）

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【Adobe公式】Illustrator（イラストレーター） 生成AI Firefly搭載デザインソフト（最新）|12ヵ月| オンラインコード版 Win / Mac 対応 | イラスト ロゴ イラレ

・Illustrator（オンラインコード版12ヵ月）……2万3409円（26%オフ／8119円引き）

　Creative CloudやIllustratorの導入を検討しているユーザーや、すでに利用中のユーザーにとっては、見逃せないセールとなりそうだ。

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