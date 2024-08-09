FIIO、独自開発の24bit R2R DACを搭載するDACアンプ「K11 R2R」

エミライはFIIOより、24bit R2R DAC技術を採用したUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ「K11 R2R」を8月23日に発売する。直販価格は3万3000円。カラーはブラック、シルバー、レッドの3色（レッドのみ後日発売）。
本製品は、FIIOが新たに開発した4チャンネルフルバランス構成ディスクリート型24bit R2R DAC回路を搭載したDACアンプ。
オリジナルのサンプリングレートを維持するNOSモード（ノンオーバーサンプリング）と全体を384kHzの高サンプリングレートにアップサンプリングするOSモード（オーバーサンプリング）の2つのモードを搭載する。
3段階のゲイン調整を備え、さまざまなイヤホン・ヘッドホンで再生できる。
ボリュームコントロールチップに「NJW1195A」を採用。4つの入力と2つの出力セレクタを備え、低歪、低ノイズを特徴とし、より精密な音量調整が可能になる。
電源には17個の低ノイズLDO精密レギュレーターと2個のDC-DCコンバーターを採用。外部カスタム12Vスイッチング電源と組み合わせることで、電源の純度を保ち、出力ををサポートする。また超低ESRと優れたノイズ耐性を兼ね備えた電解コンデンサーが、安定かつ純度の高い電源を提供する。
本体前面には液晶ディスプレーを搭載。サンプリングレート、音量、ゲイン、出力モードなどの情報を表示する。
|「K11 R2R」の主なスペック
|SoC
|GD32F303RET6
|DAC
|独自開発ディスクリート型24ビットR2R DAC
|デジタル入力
|USB Type-C ×1
RCA同軸 ×1
TOS光 ×1
|デジタル出力
|RCA同軸×1系統（RCA同軸入力と排他）
|ヘッドホン出力
|4.4mmバランス ×1
6.35mmシングルエンド ×1
|対応サンプリングレート
|PCM 384kHz/24bit
DSD 256 (Native)
|ヘッドホン推奨インピーダンス
|8～350Ω
|出力インピーダンス
|PO＜1Ω（32Ω負荷）
|出力
|460mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)
50mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)
1300mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)
220mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)
|周波数応答
|20Hz～50kHz（-0.2dB）
|S/N比
|115dB以上 ( A-weighted)
|THD+N
|0.025％ (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ）
|ノイズフロア
|7.2uV未満 (シングルエンド, A-weighted)
14.1uV未満 (バランス, A-weighted)
|寸法
|147x32.3x133mm
|重量
|約420g
|付属品
|ACアダプタ
電源ケーブル
USB Type-A to Cケーブル
6.3mm to 3.5mm変換アダプター
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