ついに日本登場！ レノボ、Snapdragon X Elite搭載の「ThinkPad T14s Gen 6」を発売

レノボ・ジャパンは、Copilot+ PCに対応したビジネス向けWindowsノート「ThinkPad T14s Gen 6」の国内発売を発表した。価格は38万600円～。
CPUには12コアのOryon CPUやHexagon NPUを含む、Snapdragon X Eliteを採用し、NPUの処理性能は最大45TOPSとなっている。
ディスプレーは14型で4辺狭額縁の薄型筐体で、2.8K（2880×1800）の有機EL、もしくは1920×1200のWUXGA液晶（タッチ有りと無し）の計3タイプから選択が可能。メモリーはオンボードで32GBまたは64GB、ストレージは最大1TB。
インターフェースは、USB4（Thunderbolt 4対応）×2、USB 3.2 Gen 1（Type-C）×2、HDMI、イヤホン／ヘッドホンコンボ端子など。無線LANはWI-Fi 7対応で、5G（サブ6）対応のWANカードも選択可能。
本体サイズは約313.6×219.4×16.9mm、重量は約1.24kg～。バッテリー駆動時間はJEITA 3.0で動画再生時に約19.3時間、アイドル時に約37.4時間。