カプコンは8月1日、現在開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」について、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／App Store／Google Playのラインアップを追加してアップデートしたと発表。各デジタルストアで開催期間は異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のアップデートは、PlayStation Storeでは人気の「ロックマン」シリーズをはじめ、「戦国BASARA」シリーズや『帰ってきた 魔界村』『鬼武者』などの人気アクションがラインアップに追加。

ニンテンドーeショップでは、「バイオハザード」「逆転裁判」「モンスターハンター」など人気シリーズのゲーム本編や追加コンテンツがお買い求め易い価格になっている。

さらにiOS／Androidゲームアプリもお買い得になっているので、お気に入りのゲームをお得に手に入れるチャンス！ 各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページでチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-8kp6r/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

PlayStation Store

セール期間：2024年8月14日23時59分まで

PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編 Vol.1＋Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円

セール価格【71％オフ!!】：974円

PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【63％オフ!!】：1476円

PS4『帰ってきた 魔界村』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【67％オフ!!】：1316円

PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【68％オフ!!】：974円

PS4『鬼武者』（ゲーム本編）

通常価格：3554円

セール価格【58％オフ!!】：1492円

ニンテンドーeショップ

セール期間：2024年8月13日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html

Switch『バイオハザード HD リマスター』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

Switch『バイオハザード6』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

Switch『大神 絶景版』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【67％オフ!!】：990円

Switch『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【88％オフ!!】：487円

ニンテンドーeショップ

セール期間：2024年8月18日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html

Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【20％オフ!!】：4792円

Switch『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 逆転裁判123＋逆転裁判456）

通常価格：6990円

セール価格【25％オフ!!】：5242円

Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

ニンテンドーeショップ

セール期間：2024年8月25日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_5.html

Switch『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：990円

Switch『モンスターハンターライズ：サンブレイク』（超大型拡張コンテンツ）

通常価格：3990円

セール価格【60％オフ!!】：1596円

Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

App Store／Google Play

セール期間：2024年8月13日23時59分まで

『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdoff

『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

通常価格：3990円

セール価格【32％オフ!!】：2680円

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

・Android

通常価格：3990円

セール価格【32％オフ!!】：2680円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3500円

セール価格【43％オフ!!】：1990円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja

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※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。