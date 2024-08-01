【今日から】dポイント、d払いキャンペーン　マツキヨ・ココカラ、モスバーガーで開始

NTTドコモは8月1日から、マツキヨ・ココカラグループやモスバーガーで「dポイント」がお得に貯まるキャンペーンを開催する。期間はマツキヨ・ココカラグループの第1弾とモスバーガーが8月31日まで。詳しいキャンペーン内容は以下のとおり。
マツキヨ・ココカラ統合3周年記念！抽選で最大3万ポイント当たるキャンペーン
エントリー：必要
期間：
・第1弾：2024年8月1日〜8月31日
・第2弾：2024年9月1日〜9月30日
・第3弾：2024年10月1日〜10月31日
内容：
・エントリーの上、期間中にマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ（一部店舗やオンラインストアを除く）の店舗で会計時にdポイントカードを提示し、1ポイント以上ためる、または使うと、期間中の利用金額に応じて抽選で合計33万名（各期間ごと）にdポイントを最大3万ポイント進呈
・マツキヨココカラ公式アプリ内の「dポイントボタン」からバーコードを表示すると、当選チャンスが333倍となる
各回の当選者数：
・1等：3万ポイント（1500円以上購入）……10名
・2等：3000ポイント（150円以上購入）……290名
・3等：30 ポイント（100円以上購入）……9700名
・4等：3ポイント（100円以上購入）……10万名
【モスバーガー】対象商品はdポイント5倍キャンペーン
エントリー：必要
期間：2024年8月1日〜8月31日
内容：
・エントリーの上、期間中にモスバーガーまたはモスバーガー＆カフェで対象商品を購入する際、dポイントカードを提示すると通常の5倍分ポイントを進呈（上限300ポイント）
・さらに対象商品2種類を同時に購入すると、もれなくdポイントを100ポイント進呈（1人1回まで）
対象商品：
・白いモスバーガー ～クアトロチーズソース～（520円）
・ダブル白いモスバーガー ～クアトロチーズソース～（680円）
・モスバーガー（440円）
・ダブルモスバーガー（600円）