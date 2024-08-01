【今日から】dポイント、d払いキャンペーン　マツキヨ・ココカラ、モスバーガーで開始

NTTドコモは8月1日から、マツキヨ・ココカラグループやモスバーガーで「dポイント」がお得に貯まるキャンペーンを開催する。期間はマツキヨ・ココカラグループの第1弾とモスバーガーが8月31日まで。詳しいキャンペーン内容は以下のとおり。

エントリー：必要

期間：

・第1弾：2024年8月1日〜8月31日

・第2弾：2024年9月1日〜9月30日

・第3弾：2024年10月1日〜10月31日

内容：

・エントリーの上、期間中にマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ（一部店舗やオンラインストアを除く）の店舗で会計時にdポイントカードを提示し、1ポイント以上ためる、または使うと、期間中の利用金額に応じて抽選で合計33万名（各期間ごと）にdポイントを最大3万ポイント進呈

・マツキヨココカラ公式アプリ内の「dポイントボタン」からバーコードを表示すると、当選チャンスが333倍となる

各回の当選者数：

・1等：3万ポイント（1500円以上購入）……10名

・2等：3000ポイント（150円以上購入）……290名

・3等：30 ポイント（100円以上購入）……9700名

・4等：3ポイント（100円以上購入）……10万名