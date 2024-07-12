マイクロソフト「Surface」シリーズ一部値上げ　マウスやペンなどの周辺機器も

日本マイクロソフトは7月12日、「Surface」シリーズの一部機種や周辺機器について、Microsoft Storeでの直販価格を2024年8月1日から値上げすると発表した。

対象となる製品と値上げ前後の価格は以下のとおり。

・Surface Laptop Studio 2：32万4104円から→37万9280円から

・Surface Laptop Go 3：11万9680円から→13万5080円から

・Surface ペン：1万2980円→1万6280円

・Surface アーク マウス：9878円→1万5180円

・Surface マウス：6028円→9680円

・Surface Dock 2：3万2340円→4万5980円

・Surface USB-C Travel Hub：1万4300円→1万9580円

・Surface 電源アダプター：5940円から→8140円から

PCに関しては最小構成の「Surface Laptop Studio 2」が約5万5000円、同じく「Surface Laptop Go 3」が約1万5000円の値上げ。周辺機器については数千円程度の値上げが中心だが、「Surface Dock 2」のように1万円以上高くなるケースもある。

値上げ対象製品を購入予定の場合、7月中の購入も視野に入れた方がよいだろう。