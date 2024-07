限定品など約600点を販売！ 横浜で「ピーターラビット」イベント開催中

そごう横浜店では、「ピーターラビット イロドリマーケット」を7月21日まで開催している。

ピーターラビットたちの暮らす野原に、色とりどりの花が咲いたフラワーパークをイメージ。会場入口では、絵本から飛び出したピーターと仲間たちが、来場者を出迎える。本イベントでしか買えないイベント限定品をはじめ、およそ600点のグッズを販売する。

イベント限定品(一例)

購入特典

会場にて1回3000円以上商品を購入した各日先着50名に、「オリジナルクリアしおり」を1枚、さらに5000円以上購入した各日先着50名に「オリジナル巾着」を1点プレゼントする。

イベント概要

イベント名:ピーターラビット イロドリマーケット

会期:7月21日まで

会場:そごう横浜店 8階 催会場

開場時間:10時~20時

※最終日は18時閉場

※入場無料

BEATRIX POTTER™ ©Frederick Warne & Co., 2024.

Frederick Warne & Co. is the owner of all rights, copyrights and

trademarks in the Beatrix Potter character names and illustrations.

Licensed by Frederick Warne & Co. Ltd. All Rights Reserved.

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。